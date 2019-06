KWS startet Geschäft mit Gemüsesaatgut und erwirbt Pop Vriend Seeds (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

Finanztrends Video zu KWS Saat



mehr >

Einbeck (ots) -Saatgutspezialist KWS positioniert sich langfristig imWachstumsmarkt für Gemüsesaatgut / Aufbau eigener Zuchtprogrammevorgesehen / Niederländisches Unternehmen Pop Vriend Seeds istMarktführer bei Spinatsaatgut und bildet Eckpfeiler für neuesGeschäftsfeld / Positive Ergebnisbeiträge aus Akquisition bereits imersten JahrDer Saatgutspezialist KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, "KWS") gabheute bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarungzum Erwerb von Pop Vriend Seeds (Andijk/NL) unterzeichnet hat. PopVriend Seeds ist Marktführer bei Spinatsaatgut und verfügt über einvielversprechendes Portfolio weiterer Gemüsekulturarten. Das 1956gegründete, stark wachsende Unternehmen erwirtschaftete imGeschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von rund 75 Mio. EUR bei einerüberdurchschnittlichen Ertragskraft. Die Akquisition wird daszukünftige Umsatz- und Ergebniswachstum von KWS stärken und zumErreichen der strategischen Unternehmensziele beitragen. DerAbschluss der Transaktion wird bis zum 01. Juli 2019 erwartet.Neues Geschäftsfeld für GemüsesaatgutDas Marktvolumen für Gemüsesaatgut wird auf weltweit rund fünfMilliarden Euro pro Jahr geschätzt - Tendenz steigend. Ein stärkeresBewusstsein für gesunde, vitaminreiche Ernährung sowie das globaleBevölkerungswachstum sind wesentliche Faktoren des weltweitenGemüseverbrauchs. Strategisches Ziel von KWS ist der langfristigeAufbau einer signifikanten Position im Gemüsesaatgut. Dazu wird dasUnternehmen in den kommenden Jahren schrittweise entsprechendeInvestitionen tätigen. Die Basis der Strategie bilden der Aufbaueiner eigenen Gemüsezüchtung und organisches Wachstum, begleitet vonder Produktion und dem Vertrieb von Lizenzsorten. Das neu gegründeteGeschäftsfeld für Gemüsesaatgut wird in Wageningen (Niederlande),einer innovativen Region für die Entwicklung neuer Gemüsesorten,angesiedelt.Zudem setzt KWS auf geeignete Akquisitionen und vollzieht mit derÜbernahme von Pop Vriend Seeds einen wichtigen Schritt im Rahmenseiner strategischen Ausrichtung. "Wir heißen die neuen Kolleginnenund Kollegen herzlich bei KWS willkommen und freuen unsaußerordentlich darauf, das Geschäft mit den Mitarbeiterinnen undMitarbeitern sowie Kunden von Pop Vriend Seeds erfolgreichweiterzuentwickeln", sagt Dr. Hagen Duenbostel, Sprecher desVorstands von KWS, und erläutert: "Mit dem Erwerb positionieren wiruns in einem wirtschaftlich attraktiven, langfristig wachsendenMarkt, der dem Trend zur gesunden Ernährung folgt. Wir entwickelnseit mehr als 160 Jahren sehr erfolgreich landwirtschaftliche Nutz-und Nahrungspflanzen. Diese Kompetenz werden wir auch für den Aufbaudes neuen Geschäftsfeldes Gemüse nutzen.""Wir freuen uns sehr, mit KWS ein familiengeführtes Unternehmenmit einer langen Geschichte und Erfahrung in der Pflanzenzüchtunggefunden zu haben. KWS wird unser Geschäft vom Standort Andijk ausfortsetzen und ausbauen, was eine gute Nachricht für unsereMitarbeiter, ihre Familien und unsere Kunden weltweit ist", fügt LaraTimmerman, CEO von Pop Vriend Seeds, hinzu.Weitere Informationen:https://www.kws.com/de/de/unternehmen/presse/Pressekontakt:Stephan KringsHead of Global Marketing and CommunicationsTel. +49-(0) 5561 311 1540Mobil +49-(0) 170 566 2138stephan.krings@kws.comPeter VogtHead of Investor RelationsTel. +49-(0) 30 209136-217investor.relations@kws.comOriginal-Content von: KWS SAAT SE, übermittelt durch news aktuell