KWS Saat: Wann fällt das nächste Allzeithoch?

zuletzt hatte die Aktie von KWS Saat mächtige Kursgewinne erzielt. Nach der gesteigerten Prognose für das laufende Geschäftsjahr von Ende Mai konnte die Aktie binnen zweier Wochen um insgesamt 4 % zulegen. Die charttechnischen Analysten, die den Wert beobachten, gehen davon aus, dass das aktuell ausgebildete Allzeithoch bei 369,80 Euro vom 7. Juni noch nicht das letzte Wort im stetigen Aufwärtsmarsch ist. Die Aktie hat seit Jahresanfang um mehr als 31 % zugelegt und damit einen neuen Aufwärtstrend gestartet, nachdem es im halben Jahr zuvor keine nennenswerten Kurssprünge gegeben hatte. Das nächste Kursziel könnten den Charttechnikern zufolge nun mindestens 400 Euro sein, 450 Euro seien nicht unrealistisch.

Bankanalysten zeigen sich weniger euphorisch. Lediglich 30 % wollen derzeit „Kaufen“. 70 % haben die Aktie derzeit auf „Halten“ eingestuft, niemand verkauft. Technische Analysten sind hingegen begeistert.

KWS im technischen Aufwärtstrend

KWS Saat hat in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen derzeit einen Aufwärtstrend erreicht. Das heißt, die Aktie kann sich auf einen breit aufgestellten Hausse-Modus verlassen. Zudem ist der Abstand auf den langfristig bedeutenden GD200 auf nunmehr 24 % angewachsen. Auch die Distanz zum GD100 ist mit knapp 20 % vergleichsweise hoch. So sollte die Aktie auch in den nächsten Handelssitzungen weiter steigende Kurse realisieren.

Auch ohne weitere fundamentale Nachrichten ist der Kurs der KWS Saat deutlich im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.