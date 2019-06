KWS Saat SE & KGaA Aktie: Solide Halbjahreszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

KWS hat solide Halbjahreszahlen präsentiert. Aufgrund der frühen Auslieferung von Saatgut in einigen Märkten stieg der Umsatz um 18,4%. Der saisonübliche Verlust verringerte sich um 5,4%. Alle 3 Sparten haben sich positiv entwickelt. Dank guter Geschäfte in Brasilien und den USA stieg der Maisumsatz um 31,5% auf 145,3 Mio €. Getrieben von der hohen Nachfrage in Osteuropa wuchs der Umsatz mit ...



