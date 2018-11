KWS Saat SE Aktie: Was wird sich hier jetzt tun?

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

KWS hat in den ersten 9 Monaten währungsbedingt 4,7% weniger umgesetzt und 3,3% weniger verdient. Die operative Marge verbesserte sich dagegen von 18,8 auf 19,6%, trotz höherer Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Verbesserung der IT-Infrastruktur. Das Geschäftsmodell unterliegt großen saisonalen Schwankungen. Mehr als 60% des Jahresumsatzes erwirtschaftet KWS im 3. Quartal. Denn zwischen Januar und März werden die ...

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.