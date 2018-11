KWS Saat: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

An der Heimatbörse Xetra notiert KWS Saat per 28.11.2018, 15:45 Uhr bei 289,25 EUR. KWS Saat zählt zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Unser Analystenteam hat KWS Saat auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von KWS Saat investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,11 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemicals einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,11 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: KWS Saat erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (328 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 14,49 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 286,5 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. KWS Saat erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von KWS Saat gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,13 insgesamt 26 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemicals", der 25,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".