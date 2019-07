KWS-Saat-Chef für fünf weitere Jahre bestellt

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

EINBECK (dpa-AFX) - Vorstandssprecher Hagen Duenbostel bleibt für weitere fünf Jahre an der Spitze des Saatgutherstellers KWS Saat .



Das habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Duenbostel habe in seiner 17-jährigen Vorstandstätigkeit "die Entwicklung des Unternehmens wesentlich mitgeprägt", sagte Aufsichtsratschef Andreas Büchting. Der 49-Jährige ist promovierter Betriebswirt, 2015 wurde er zum Vorstandssprecher des SDax-Unternehmens bestellt./tst/DP/mis