KWS Saat Aktie: Interessante Director´s Dealings!

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

Einige interessante Nachrichten im Hinblick auf die sogenannten Director´s Dealings gab es seit Jahresbeginn bei der KWS SAAT SE & Co. KGaA (kurz „KWS Saat“). Bei diesen Meldungen zu Director´s Dealings handelt es sich um meldepflichtige Käufe und Verkäufe von Aktien durch Unternehmens-Insider wie Mitglieder von Vorstand oder Aufsichtsrat. Und genau so eine Meldung gab es am Donnerstag von KWS Saat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung