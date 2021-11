KWS Saat Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Für die Aktie Kws Saat & stehen per 02.11.2021, 19:57 Uhr 74.2 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Kws Saat & zählt zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,09 % ist Kws Saat & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (2,39 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,3 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Kws Saat & auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Kws Saat & in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Kws Saat & hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Kws Saat & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 2,7 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,19 Prozent im Branchenvergleich für Kws Saat & bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,35 Prozent im letzten Jahr. Kws Saat & lag 15,54 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.