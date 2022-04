KW16: Aktienkurse auf der Stelle? Steinhoff, Nel, Aurubis, Rheinmetall, SFC Energy, Siemens Energy u.a. News sagen was anderes.

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Aktienkurse verharren seit Wochen „gut über 14.000 Punkten“ beim DAX. Was aber nicht heisst, dass es bei vielen Einzelwerten spannende Entwicklungen gab. Prognoseerhöhungen, Rekordquartale, Grossaufträge, Umstrukturierungen oder technologische Sprünge – gab diese Woche einiges.

Natürlich im Rohstoff- oder Stahlsektor wird derzeit „gutes Geld“ verdient, wie Aurubis oder Salzgitter eindrucksvoll zeigten. Und daneben konnten auch andere Aktien neue Höchststände testen, eine ganze Branche konnte etwas feiern, was eigentlich erst in 3-8 Jahren für möglich gehalten wurde: Kostenparität grauer und grüner Wasserstoff. Impulse für Plug Power, Nel, Siemens Energy oder andere? Ja. Bestimmt. Und bei einigen Wasserstoffs gab es diese Woche wichtige Entwicklungen: SFC Energy startet Produktion in einem „neuen Wasserstoffmilliardenmarkt“. Und Nel…

Letzten Samstag gab es wieder unseren KW15. Wochenrückblick, Aktien im Fokus, mit News – Steinhoff, Nel, Mutares, Aurelius, Encavis, Evotec, ElringKlinger und einige andere…

Mit Sonderkonjunktur stieg die Rheinmetall Aktie in der Vorwoche auf Rekordstände. GB- Auftrag half dabei, geht aber eher um die Erwartungen. Shortseller meiden derzeit die Aktie. Und bei der Ceconomy Aktie gab es seit Dienstag keienn Ballast mehr: Weg frei für klare,effektive Struktur „Mediamarkt Saturn“ und ohne VZ-Aktien.

Montag – Aktienkurse nix passiert – Osterruhe.

Zeit für einen Blick auf die Steinhoff Aktie schwächelt. Die in Warschau notierte 78 % Beteiligung Pepco könnte mit 20.100 geplanten zusätzlichen Stores in 10 Jahren… Und eine beeindruckende Statistik läutet eine Zeitenwende ein: 47,9 % Erneuerbare im Q1. Viel Wind und Sonne machten es möglich. Heisst für #Encavis, PNE, Energiekontor, BayWa oder ABO Wind was?

Dienstag. Weiter geht’s…

Am Dienstag startete der DAX mit 14.057,43 Punkten in eine kurze Börsenwoche. Sogar ganz kurz unter 14.000 handelnd dann aber mit einem Schlussstand wenigstens über der psychologisch wichtigen 14.000er-Marke geschlossen – bei 14.153,46 Punkten. Und am Dienstag sollte ein Wasserstoffwert direkt zwei Meldungen an den Markt bringen:

Plug Power erweitert Board of Directors. JV mit Fortescue FI Baubeginn und Produktionsstart in 2023 2GW Elektrolyseur Produktionskapazität. Danach kam eine umsatzträchtige Meldung: Plug Power Aktie heute mit Walmart-Effekt? Langfristiger Liefervertrag für „grünen Wasserstoff“. Kundenbindung auf Dauer. Dass die erneuerbaren kommen, sah man schon am Wochenende, wie zur Bestätigung: PNE Aktie mit Topperformance. Liegt wohl auch am planvollen Ausbau des Eigenbestands, der seit heute über 250 MW liegt. Dazu kommt…

SFC Energy Aktie. Jetzt auch eine Wette auf das indische Wasserstoffprogramm. Produktion vor Ort vereinbart – weiterer Hinweis, dass nicht nur in Europa und den USa ehrgeizige Wasserstoffinitiativen gestartet werden. Hilfreich und informativ: Kaufempfehlung Platow Brief: Pfeiffer Vacuum Aktie. Schuldenfrei, hohe Wachstumsraten, attraktive Dividende, Chancen im Silicon Valley und..

Und Aktienkurse am Mittwoch

Nach anfänglichen Kursen von 14.154,48 Punkten zeigte der Markt Optimismus und verabschiedete sich mit starken 14.362,03 Punkten in den Feierabend. Ziehen da Wolken auf? Nel Aktie RBC’s „Topwette“. Aber während man in Heroya Einweihung feiert, arbeitet Fraunhofer Institut an Referenzfabrik für Massenproduktion. Wenn es die spanische Tochter nicht gäbe, sähe es derzeit viel besser aus in München/Berlin: Siemens Energy Aktie: Im Stammgeschäft und beim Ausbau der Wasserstoffsparte läuft einiges richtig, aber Gamesa verhagelt das Bild. Dann machte die Nordex Aktie am Mittwoch eine Tal-Bergfahrt durch. Warum? Weniger Aufträge im Q1, aber Anteil hochmargiger Aufträge steigt. Zum Leidwesen von…

Donnerstag…

… eröffnet bei 14.376,05 Punkten und Schluss bei 14.502,41 Punkten – wieder hoch. Vielleicht hält der Schwung der diversen guten Quartalsberichte bis zum Wochenende? Pustekuchen,.Aber wichtig wie gesagt die vielen GUTEN ZAHLEN:

Steinhoff Aktie schwächelt. Die 78 % Beteiligung Pepco könnte durch die starken Halbjahreszahlen Rückenwind bringen. Und ein kleinerer Wert auch rekordmässig unterwegs: Mensch und Maschine Aktie mit Perspektiven. Im Q1 erreichte man wieder einmal „Rekordzahlen“ mit zweistelligen Wachstumsraten. Und die Aurubis Aktie scheint weiterhin nicht zu bremsen. Q2 Zahlen zum 31.03.2022 „zwingen“ förmlich zu einer Prognoseerhöhung für das Geschäftsjahr. Weitere Quartalsergebnisse am Freitag thematisiert. Am Donnerstag gab’s noch ein weiteres Highlight:Mutares Aktie steht für ambitioniertes Umsatzwachstum und eine aktive Übernahmestrategie. Passend heute der vierte Zukauf in 2022.

Weniger rosig bei der Deutsche Beteiligungs AG. Man erwartet nach dem letzten Rekordjahr dieses Jahr Verluste – wegen Bewertungsabschlägen im Portfolio. Neuanfang mit „allem Negativen muss jetzt auf den Tisch“: Corestate Aktie „am Boden“. Überraschende Risikovorsorge für 2021 notwendig (46 Mio EUR), erwartete Goodwillabschreibung (hohen) 175 Mio EUR.

Freitag – wieder Richtung 14.000 – Rückwärtsgang bei den Aktienkursen

Bei 14.320,51 Punkten gestartet gings wieder etwas „runter“ – am Ende bei 14.142,09 Punkten ins Wochenende. Nichts angebrannt, aber auch nichts gewonnen: Nel Aktie konnte Gestern die anfänglichen Kursgewinne nicht halten. Warum? Auf der Generalversammlung lief es gestern „nicht rund“.

Im Umsatz- und Gewinnrausch: Evonik Aktie könnte durchaus weiter „aufholen“. Die Zahlen des Q1 waren wesentlich besser als erwartet. Und auch wenn die Prognose… Genauso sieht es aus bei: Salzgitter Aktie: Noch einer mit erhöhter Prognose. Und nicht nur wegen Aurubis… Klein. aber OHO in der zweiten oder besser dritten Reihe: 2G Energy ,USU Software, mVise und VOQUZ Labs – Aktien, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Alle Vier lieferten Donnerstag interessante News, aber kaum einer sah hin.

Wochenrückblick – Aktienkurse in der KW 16 generell wenig verändert, aber…

Am Dienstag ging es bei 14.057,43 Punkten los und am Ende der achten „Kriegs“ -Woche ging es mit 14.142.09 Punkten leicht höher ins Wochenende. Krieg in der Ukraine, mit vollständiger Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Täglich steigenden Schäden, täglich neuen und negativen Auswirkungen auf einzelne Unternehmen oder ganze Branchen. Dazu sich laufend ändernde Sanktionsregimes und „noch nie erfolgte“ Konsequenzen einzelner Unternehmen. REZESSIONSÄNGSTE wegen sich langsam wieder auflösenden China-Lockdowns, Lieferkettenproblemen, Rohstoffpreisexplosionen, steigenden Preisen und Sanktionsfolgen. Stimmen von einer Bärenmarktrallye werden lauter. Wie es weitergeht, entscheidet sich auch in Kiew und Moskau. Vielleicht ist Gold gerade jetzt als „Risikowährung“ gar nicht so schlecht? GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AU und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!