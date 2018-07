KVH Industries: Ja, es ist wahr!

In unserer neuen Analyse nehmen wir KVH Industries unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Kommunikationsausrüstung". Die KVH Industries-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 12,45 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für KVH Industries entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: KVH Industries erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu KVH Industries vor. KVH Industries erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

