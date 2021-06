KVD Beauty ernennt Promi-Visagistin Nikki Wolff zum Global Director of Artistry

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die von Tattoos inspirierte vegane Schönheitsmarke KVD Beauty stellt ihren neuen Global Director of Artistry vor, die weltbekannte britische Make-up-Künstlerin Nikki Wolff. Wolff ist bekannt dafür, glamouröse, grafische Looks zu kreieren und den sogenannten natürlichen Glow zu meistern. Sie wird von Prominenten, Presse und Influencern gleichermaßen geliebt und hat unter anderem mit Dua Lipa, Rosie Huntington-Whiteley, Yara Shahida und Kendall Jenner gearbeitet. Ihre Arbeit hat ihr eine riesige Fangemeinde von über 1,7 Millionen auf Instagram unter ihrem gleichnamigen Handle @Nikki_Makeup eingebracht.Als Global Director of Artistry stößt Wolff zum talentierten Global Veritas Artistry Team, zu dem @FannyMaurer aus Frankreich, @ChristianSchild aus Deutschland, @TheSandraSaenz aus den U.S.A. und @AnthonyHNguyenMakeup aus den U.S.A. gehören. Als Teil ihrer Rolle wird Wolff auch bei der Entwicklung neuer Produkte und Innovationen beratend tätig sein und als Lead Artist für die Markenkampagnen und Marketingmaßnahmen von KVD Beauty fungieren."KVD Beauty verblüfft mich immer wieder mit innovativen, qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Make-up-Produkten, die wirklich Kunst auf höchstem Niveau repräsentieren", sagt Celebrity Make-up Artist Nikki Wolff. "Als Mitglied der Make-up-Artist-Community habe ich mich immer darauf verlassen, dass die Marke vielseitige Produkte liefert, die mich bei redaktionellen Shootings, roten Teppichen und mehr unterstützt haben. Ein großartiger Make-up-Artist zu sein, bedeutet vor allem, zu experimentieren und zu üben, und diese Produkte geben mir die kreative Freiheit, dies zu tun. Ich fühle mich sehr geehrt, die Rolle als Global Director of Artistry bei KVD Beauty zu übernehmen und freue mich darauf, gemeinsam an neuen Produkteinführungen zu arbeiten und insgesamt ein Teil ihres Vermächtnisses in der Make-up-Branche zu sein.""Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Nikki Wolff und heißen sie im KVD Beauty Team willkommen", sagt Tara Loftis, Global Vice President of Marketing and Public Relations bei Kendo Brands. "Wir haben ihre Karriere von Anfang an verfolgt und waren immer wieder erstaunt über den Einfluss, den sie hatte - sie ist zu einer eigenen Instagram-Berühmtheit geworden! Ihre Vision und ihr Engagement für das Handwerk fügen sich nahtlos in die Marke ein. Wir freuen uns, dass sie in den Produktentwicklungsprozess involviert ist, während KVD Beauty den Verbrauchern weiterhin Tattoo-inspiriertes Make-up anbietet."Wolff lebt in London und begann ihre Make-up-Karriere mit einer Ausbildung am renommierten London College of Fashion. Während ihrer Zeit dort landete sie ihren ersten Job als Praktikantin bei einem Modefotografen, wo sie das Make-up für die Models machte. Diese Erfahrung vermittelte ihr ein besseres Verständnis für die Macht des Make-ups und seine Fähigkeit, den Look zu verändern. Seitdem ist Wolff die Anlaufstelle für viele Prominente und Influencer geworden. Wolff rühmt sich nun eines Repertoires an Kunden, das A-Liste-Prominente und Gesellschaftsgrößen einschließt, während ihre Arbeit mit Top-Redaktionen wie VOGUE, ELLE und Marie Claire ihr selbst einen hochkarätigen Status eingebracht hat.Die Partnerschaft mit Nikki Wolff kommt genau zur richtigen Zeit, da die Marke vor kurzem das KVD Beauty ModCon Liquid-Gel Blush vorgestellt hat, das schon vor seiner Veröffentlichung für Aufsehen sorgte. Es ist das nächste Must-Have-Produkt der Marke nach dem Erfolg der Good Apple Foundation.Weitere Informationen finden Sie auf kvdbeauty.com und folge uns unter @KVDBeauty auf Instagram, TikTok, YouTube, Twitter und Facebook.INFORMATIONEN ZUM GLOBALE VERITAS-TEAM:Sandra Saenz (USA): Indem sie ihren Wunsch, plastische Chirurgin und Malerin zu werden, miteinander verband, fand Sandra ihre Leidenschaft für Make-up-Artistik. Sie ist stolz darauf, die erste mexikanische Hijab-tragende Make-up-Künstlerin zu sein, die eine Agenturvertretung in den USA erhalten hat.Anthony Nguyen (USA): Das Make-up diente Anthony als kreatives Ventil für das Geschichtenerzählen. Er ist bekannt für seine Vielseitigkeit, wenn es darum geht, hochinnovative und konzeptionelle Looks für Editorials zu kreieren, bis hin zu schlichter Schönheit für den roten Teppich. Er arbeitet mit vielen namhaften Prominenten und an internationalen Kampagnen.Christian Schild (Deutschland): Chris begann als Friseur und arbeitete ab 2010 als freiberuflicher Hair- und Make-up-Artist, was seine Leidenschaft für Make-up beflügelte. Es dauerte nicht lange, bis er internationale Kunden aus der Schönheits- und Modebranche buchen konnte. Er ist bekannt für seinen kreativen Geist und seine Liebe zu jedem kleinen Detail.Fanny Maurer (Frankreich): Als leidenschaftliche Musikerin begann sie mit Rockbands auf Tournee in Europa und den Vereinigten Staaten zu arbeiten und entdeckte dabei ihre Liebe zu Tattoos. Einige Jahre später arbeitete sie mit talentierten Künstlern in der Modebranche zusammen und lernte so die Welt des Make-ups kennen, die sie zu ihrer heutigen Karriere führte.INFORMATIONEN ZU KVD BEAUTY:KVD Beauty steht für Kara, Veritas, Decora - Wert, Wahrheit, Schönheit - weil deine Wahrheit wertvoll und schön ist. Wir kreieren stark pigmentiertes, leistungsstarkes Make-up, inspiriert von der Tattoo-Kunst, wie beispielsweise unser preisgekrönter Tattoo Liner. Mit seinem langlebigen, tintenähnlichen Pigment und nadelscharfer Präzision ist es der unbestrittene heilige Gral der flüssigen Eyeliner. Aber wir stehen für mehr als nur Leistung: Unser Make-up ist 100 % vegan und ohne Tierversuche hergestellt, wir sorgen uns um den Planeten, und wir setzen uns für Kunst aller Art ein - nicht nur für Make-up. Wir feiern das Individuum durch künstlerischen Selbstausdruck und grenzenlose Kreativität. Und vor allem geben wir dir die Werkzeuge, mit denen du deine wahre Schönheit zum Ausdruck bringen kannst.INFORMATIONEN ZU KENDOKENDO BRANDS ist der alleinige Besitzer und Betreiber von KVD BEAUTY. KENDO ist ein innovativer Gründer von Schönheitsmarken, der Schönheitsmarken kreiert und erwirbt und sie zu globalen Spitzenfirmen macht: FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores und KVD Beauty. 