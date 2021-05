KVD Beauty bringt leistungsstarkes und qualitativ hochwertiges Make-up zu FeelUnique.com

London (ots/PRNewswire) - Die leistungsstarke und hochpigmentierte, von Tattoos inspirierte Make-up-Marke KVD Beauty freut sich, ihre Einführung bei Europas führendem Beauty-E-Commerce-Händler Feelunique.com bekannt zu geben. Ab dem 18. Mai können Verbraucher ihre Lieblingsprodukte von KVD Beauty, darunter den kultigen, preisgekrönten Tattoo Liner und den Everlasting Liquid Lipstick, auf der Website kaufen.Mit dem Rollout auf Feelunique.com haben Fans zum Glück einen weiteren Ort, um die virale Sensation von KVD Beauty, den Good Apple Skin-Perfecting Foundation Balm, zu kaufen. Mit seiner unglaublichen Deckkraft und den feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie Apfelextrakt und Natriumhyaluronat, die die Haut nähren und gleichzeitig atmen lassen, ist es keine Überraschung, dass der Foundation-Balm auf TikTok viral ging und schnell ausverkauft war. Der Good Apple Skin-Perfecting Foundation Balm ist ab sofort bis September exklusiv auf der Website erhältlich oder solange der Vorrat reicht."Ich freue mich sehr, die Einführung von KVD Beauty bei Feelunique anzukündigen, die Schönheit ohne Grenzen schätzt und den Selbstausdruck feiert", sagte Richard Clark, Chief Marketing Officer von Feelunique. "Wir sind begeistert, mit KVD Beauty zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, die unglaublichen Produkte unserer Kundschaft zugänglich zu machen. Sie sind immer auf der Suche nach bahnbrechenden Produkten, und KVD Beauty hat immer wieder bewiesen, dass ihre Produkte wirklich überzeugen.""Als Europas führender Online-Premium-Schönheitshändler wissen wir, dass ihre Kunden Feelunique vertrauen, wenn es darum geht, ihnen Empfehlungen für die besten Produkte zu geben", sagte Tara Loftis, Global Vice President of Marketing and Public Relations bei Kendo Brands. "Wir sind so begeistert, dass wir mit dieser Partnerschaft die Möglichkeit haben, KVD Beauty in die Hände von noch mehr Menschen zu bringen und weiterhin zu zeigen, dass Make-up keine kreativen Grenzen kennt."#KVDBeautyxFeeluniqueFür weitere Informationen besuchen Sie kvdveganbeauty.com und verbinden Sie sich mit uns unter @KVDBeauty auf Instagram (https://www.instagram.com/kvdbeauty/), TikTok (https://www.tiktok.com/@kvdbeauty), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC9o2AKy5VEQIxaGTNAGWZ3g), Twitter (https://twitter.com/KVDBEAUTY), und Facebook (https://www.facebook.com/KVDBeauty/).INFORMATIONEN ZU KVD BEAUTY:KVD Beauty steht für Kara, Veritas, Decora - Wert, Wahrheit, Schönheit - weil deine Wahrheit wertvoll und schön ist. Wir kreieren stark pigmentiertes, leistungsstarkes Make-up, inspiriert von der Tattoo-Kunst, wie beispielsweise unser preisgekrönter Tattoo Liner. Mit seinem langlebigen, tintenähnlichen Pigment und nadelscharfer Präzision ist es der unbestrittene heilige Gral der flüssigen Eyeliner. Aber wir stehen für mehr als nur Leistung: Unser Make-up ist 100 % vegan und ohne Tierversuche hergestellt, wir sorgen uns um den Planeten, und wir setzen uns für Kunst aller Art ein - nicht nur für Make-up. Wir feiern das Individuum durch künstlerischen Selbstausdruck und grenzenlose Kreativität. Und vor allem geben wir dir die Werkzeuge, mit denen du deine wahre Schönheit zum Ausdruck bringen kannst.INFORMATIONEN ZU KENDOKENDO BRANDS ist der alleinige Besitzer und Betreiber von KVD BEAUTY. KENDO ist ein innovativer Gründer von Schönheitsmarken, der Schönheitsmarken kreiert und erwirbt und sie zu globalen Spitzenfirmen macht: FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores und KVD Beauty. Die Niederlassungen von KENDO befinden sich in San Francisco, Paris, Dubai, London, São Paulo, Sydney und Singapur.Pressekontakt:WIZARD | rachel@wizardpublicity.comPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1507965/KVD_Foundation_Balm.jpgOriginal-Content von: KVD Vegan Beauty, übermittelt durch news aktuell