KVB Finanz zeigt teuren Krediten die rote Karte

Limburg (ots) - Viele Kreditnehmer ärgern sich über hohe Zinsenund eine angespannte finanzielle Situation, aus der sie keinen Auswegwissen. Häufig ist eine Umschuldung die Lösung, Geld zu sparen, dieFinanzen zu ordnen, wenn der Überblick wegen der vielen Ratenverloren gegangen ist und sich endlich wieder Wünsche zu erfüllen.Niedrige Zinsen nutzen, alte Kredite umschulden und Geld sparenDas Ablösen eines oder mehrerer alter Kredite durch einen neuenKredit wird als Umschuldung bezeichnet. Mit der neuen Darlehenssummewerden alte Kredite vorzeitig zurückgezahlt. Ziel ist es, einengünstiger verzinsten Ratenkredit abzuschließen und dadurch Geld zusparen. Ein Vergleich mit einem neuen Umschuldungskredit lohnt sichebenfalls, wenn bereits zuvor umgeschuldet wurde. Auch in diesem Fallbesteht erneutes Sparpotential, da der Leitzins aktuell sehr günstigist.Gleiches gilt für Eigenheimbesitzer, die bereits seit Jahren denalten Immobilienkredit bei der Bank abbezahlen. Die Umschuldung einerBaufinanzierung ist in der Regel nach Ablauf der Zehnjahresfristerstmalig möglich. Eventuell kam später zu dem Hauskredit noch einneues Auto und ein teil- oder voll finanzierter Renovierungskreditfür die Heizung oder das neue Bad hinzu. So kann es passieren, dassdie monatliche Rückzahlung der Darlehen schnell den größten Teil desEinkommens beansprucht. Oftmals bleiben dann Wünsche wie der nächsteTraumurlaub unerfüllt, da die monatlichen Raten einen zu hohen Teilder Ausgaben ausmachen.Sofern der Dispositionskredit oder der Kreditrahmen derKreditkarte häufig bzw. langfristig ausgenutzt wird, sollte auch injedem Fall über eine Umschuldung nachgedacht werden. Die Zinsen, diefür einen Dispositionskredit oder die Strapazierung der Kreditkarteanfallen, sind sehr hoch und können schnell zur Schuldenfalle werden.Neben deutlichen Kostenersparnissen, sind die Finanzen nach einerUmschuldung geordneter. Durch die Konzentration der Verbindlichkeitenauf einen Kredit, erhalten Kreditnehmer einen besseren Überblick überdie Ausgaben. So können die monatlichen Ersparnisse sinnvoll genutztund zum Beispiel in die Altersvorsorge investiert werden. Individuellkann die Höhe der Rate an die Lebenssituation angepasst werden: Wirdeine längere Laufzeit gewählt, ist die Rate niedriger als bei einerkürzeren Laufzeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch dasZusammenfassen verschiedener Kredite eine Verbesserung desSchufa-Scores erreicht werden kann. Ein einziger Kredit wirkt sichnicht so negativ auf die Schufa aus, sodass Kreditnehmer nach einerUmschuldung wieder die Chance auf weitere Finanzierungen erhalten.Vorfälligkeitsentschädigung beachtenBei der Umschuldung von Krediten gilt es, dieVorfälligkeitsentschädigung zu beachten. Dabei handelt es sich umeine Klausel, die dem Kreditgeber bei einer außerplanmäßigen Tilgungder Restschuld eine zusätzliche Gebühr zugesteht. Der Einnahmeverlustder Banken soll dadurch teilweise ausgeglichen werden. Dennochbesteht auch in dem Fall ein Sparpotential, da die Kreditzinsen inder Vergangenheit bei Ratenkrediten deutlich höher waren. Zu beachtenist, dass bei Baufinanzierungen die gesetzliche Zinsbindungsfrist vonzehn Jahren greift. Das bedeutet, dass eine Umschuldung grundsätzlicherst nach zehn Jahren erfolgen kann. Die Kündigungsfrist beträgtdabei auf den Tag genau sechs Monate. Ein früherer Austritt aus derBaufinanzierung ist nur möglich, wenn die Bank einerSondervereinbarung zustimmt.Mit der KVB Finanz alten Krediten die rote Karte zeigenEine Umschuldung durch die KVB Finanz bietet den entscheidendenVorteil: Die Experten übernehmen mit einem Full-Service alleFormalitäten für Ihre Kunden rund um den alten und neuenKreditvertrag. So müssen Darlehensnehmer nicht den Zins beobachten,um den besten Zeitpunkt abzupassen, sondern können sich auf diejahrelange Erfahrung verlassen. Grundsätzlich ist es ratsam, sich beieiner Umschuldung auf Experten zu verlassen. Marc Kloetzel, Prokuristund Sales Manager der KVB Finanz, weiß aus Erfahrung: "Interessentensollten unbedingt auf seriöse Angebote achten. Werden Kreditnehmernnicht ausreichend aufgeklärt, wird die Bonität nicht geprüft oderfallen Wucherzinsen an, sollten sie hellhörig werden." Die Profis derKVB Finanz sind stets darauf bedacht, Ihre Kunden über alle Detailsaufzuklären und gehen dabei wie folgt vor:1. Die Konditionen des aktuellen Kreditvertrages werden geprüft.Der Termin wird unkompliziert beim Kunden zu Hause durchgeführt,sodass keinerlei Aufwand entsteht.2. Die Vorfälligkeitsentschädigung wird errechnet. Die Profisberechnen anhand der Vertragsunterlagen dieVorfälligkeitsentschädigung.3. Die Restschuld wird errechnet. Wenn alle Zahlen und Daten zumbestehenden Darlehen vorliegen, wird genau errechnet wie viel bei derUmschuldung gespart werden kann.4. Gemeinsam mit dem Kunden zeigen die Experten der KVB Finanzalten Krediten die rote Karte. Individuell sucht die KVB Finanz mitihren Kunden das passende Kreditangebot mit einer passenden Laufzeitaus und unterstützt ihre Kunden dabei monatlich Geld zu sparen.Der KVB Finanz ist es besonders wichtig, ihren Kunden dabei zuhelfen wieder flexibler zu werden. Durch verschiedeneFinanzierungsmodelle können die Kunden mehr Lebensqualität erlangenund erhalten Spielraum für die Altersvorsorge oder andere Träume, diesie verwirklichen möchten. Egal ob für eine Familie, Rentner, Paareoder Alleinstehende - geordnete Finanzen, mehr Geld zur freienVerfügung und Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens sind das waszählt. Das Familienunternehmen weiß wie wichtig eine stabilefinanzielle Situation ist und ermittelt für ihre Kunden diebestmöglichen Konditionen für eine sorgenfreie Zukunft.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzelmit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte,individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zuermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihreKunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt.Dabei sind faire Konditionen, Professionalität undVerantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie fürFamilien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.