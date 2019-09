KVB Finanz gibt 10 Tipps für Finanzierungen

Limburg (ots) - Viele, die sich für die Aufnahme eines Kreditesinteressieren, stehen vor der Herausforderung die zahlreichenKreditangebote zu selektieren. Diejenigen, die schon einenbestehenden Kredit haben, ärgern sich häufig über zu teureKonditionen. Die folgenden 10 Tipps helfen dabei, die günstigsteFinanzierung zu finden und bestehende Finanzierungen zu optimieren:Tipp 1: Kreditbedarf kennenWer einen Kredit beantragen möchte, sollte zuvor genau ermittelnwie hoch der Bedarf ist. Die Idee einen Kredit aufzunehmen istaktuell aufgrund des günstigen Zinses besonders attraktiv, solltendie Ersparnisse nicht ausreichen oder das verfügbare Geld zu knappsein. Stehen größere Anschaffungen wie ein neues Auto, vielleichtsogar ein neues Haus oder eine Renovierung an, ist es besonderswichtig zu wissen, welche Darlehenssumme für eine Teil- oderVollfinanzierung benötigt wird.Tipp 2: Schufa prüfenVor der Beantragung eines Kredites ist es ratsam sich eineSchufa-Auskunft einzuholen. Die Daten, die Auskunfteien gesammelthaben, können kostenlos einmal pro Jahr eingefordert werden undgegebenenfalls korrigiert werden. Eine Korrektur ist zum Beispielmöglich, wenn veraltete Informationen über einen vermeintlich offenenKredit hinterlegt sind, der bereits beglichen ist. Tipp 3: AufExperten vertrauen Für die Beantragung eines neuen Kredites ist esratsam, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Kreditvermittlerwie die KVB Finanz unterstützen ihre Kunden rund um den neuen Kreditund übernehmen dabei alle Formalitäten wie die Erstellung derSelbstauskunft und das Einholen von Auskunftei-Daten. So müssenDarlehensnehmer nicht längerfristig den Markt und Zins beobachten, umden besten Zeitpunkt abzupassen, sondern können sich auf dielangjährige Erfahrung und Expertise verlassen.Tipp 4: Das richtige Angebot findenDer derzeit günstige Leitzins der EZB macht Kreditangeboteattraktiv für Interessenten. Ein Vergleich mit Hilfe vonKreditexperten lohnt sich, um die besten Konditionen zu finden.Individuell kann die Höhe der Kreditrate in Zusammenhang mit derLaufzeit an die Lebenssituation angepasst werden. Wählen Familien füreine größere Anschaffung wie ein neues Auto beispielsweise eineniedrigere Rate bei längerer Laufzeit, haben Sie die Möglichkeit ihrefinanzielle Situation zu entspannen. Fehlen zusätzlich kurzfristigdie nötigen Ersparnisse für die Einrichtung eines Kinderzimmers, isteine niedrige monatliche Rate bei einer längeren Laufzeit eineempfehlenswerte finanzielle Entlastung. Nicht nur bei Ratenkrediten,auch bei Baufinanzierungen lohnt es sich, alle individuellenMöglichkeiten im Detail zu betrachten. So kann die optimale Lösungfür eine entspannte finanzielle Situation und zukünftige Pläne undTräume gefunden werden.Tipp 5: Alte Kredite umschuldenIm Falle, dass Kreditnehmer sich ein neues Darlehen wünschen unddas Alte noch nicht vollständig zurückgezahlt haben, lohnt es sicheine Umschuldung in Betracht zu ziehen. Das Ablösen der alten Kreditedurch einen neuen Kredit, kann Darlehensnehmern wieder finanziellenSpielraum verschaffen. Der Vorteil ist, dass der neue Kreditgünstiger verzinst ist, wodurch Geld gespart und für die Zukunftgenutzt werden kann. Darüber hinaus kann in die neue Finanzierung derneue Kreditbedarf einfließen. So sind die Finanzen nach einerUmschuldung geordneter, da nur noch eine einzige Ausgabe in Formeines Kredites anfällt.Tipp 6: Vorfälligkeitsentschädigung beachtenWichtig ist laut den Experten der KVB Finanz, dass dieVorfälligkeitsentschädigung von Krediten beachtet wird. Entscheidensich Kreditnehmer dafür, bestehende Kredite umzuschulden, könnenBanken eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnen. DieVorfälligkeitsentschädigung soll teilweise den Verlust der Bankenausgleichen, der durch das vorzeitige Ablösen entsteht. Die Höhe desAusgleiches hängt vom Datum der Kreditaufnahme und der Restlaufzeitab. Ratenkredite, die nach dem 10.06.2010 abgeschlossen wurden,können jederzeit gekündigt und vorzeitig zurückgezahlt werden. Beieiner Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten darf dieVorfälligkeitsentschädigung maximal 1 Prozent des vorzeitigzurückgezahlten Betrages betreffen. Bei einer kürzeren Restlaufzeitbeträgt die Gebühr nur noch 0,5 Prozent.Tipp 7: Sonderfall BaufinanzierungBaufinanzierungen sind in Bezug auf das vorzeitige Ablösen einSonderfall. Bei Baufinanzierungen greift die gesetzlicheZinsbindungsfrist von zehn Jahren. Dementsprechend kann eineUmschuldung erst nach Ablauf dieser Frist erfolgen. DieKündigungsfrist beträgt dabei auf den Tag genau sechs Monate. Einfrüherer Austritt aus der Baufinanzierung ist nur möglich, wenn dieBank einer Sondervereinbarung zustimmt. Sollte nach Ablauf der erstenZinsbindung für Immobilienbesitzer eine Anschlussfinanzierung derRestschuld in Frage kommen, wird keine Vorfälligkeitsentschädigungberechnet. Es ist empfehlenswert sich schon frühzeitig Gedanken darumzu machen. Mit einem Forward-Darlehen der KVB Finanz sichern sichDarlehensnehmer zum richtigen Zeitpunkt einen günstigen Zinssatz fürdie Zukunft. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wenn zwischen derUnterzeichnung des Vertrages und der Auszahlung der Kreditsummemehrere Jahre liegen. Die Forward-Phase, also der Zeitraum bis zurAuszahlung des Darlehens beträgt maximal 60 Monate und mindestens 12Monate vor der Fälligkeit der aktuellen Baufinanzierung. Da dieBauzinsen aktuell sehr niedrig sind und Eigenheimbesitzer durch einForward-Darlehen eine immense Planungssicherheit erhalten, lohnt sichein Vergleich.Tipp 8: WiderrufsjokerEinige Baufinanzierungen enthielten in der Vergangenheitfehlerhafte Widerrufsbelehrungen. In diesem Fall konnten alteFinanzierungen, die zwischen dem 01.09.2002 und 10.06.2010abgeschlossen wurden, bis zum 21.06.2016 rückabgewickelt werden undein neues Darlehen für die Restschuld aufgenommen werden. BetroffeneKreditnehmer konnten so vom Zinstief profitieren und neueFinanzierungen abschließen. Auch für neuere Verträge, die nach dem10.06.2010 abgeschlossen wurden, besteht weiterhin dasWiderrufsrecht, sofern die Belehrung fehlerhaft war oder dieWiderrufsfrist wegen fehlender Angaben im Darlehensvertrag nicht zulaufen begonnen hat. Entdecken Kreditnehmer fehlerhafte Angaben inden Widerrufsinformationen, sollten sie unbedingt auf die Hilfeerfahrener Branchenprofis vertrauen, um den Widerruf zu erklären undsich ein Angebot mit günstigeren Konditionen zu sichern.Tipp 9: Seriöse Angebote einholenBei der Wahl eines passenden Kreditangebotes ist es besonderswichtig, auf seriöse Anbieter zu vertrauen. Interessenten solltenunter keinen Umständen auf sogenannte "Kredithaie" vertrauen, die mitscheinbar unschlagbaren Konditionen werben und Betroffene damit indie Schuldenfalle treiben. Werden Kredite ohne Bonitätsprüfungangepriesen, fallen horrende Prüf- und Vorabgebühren an oder immenshohe Zinsen, sollten Verbraucher genau hinsehen. Besser ist es aufProfis zu vertrauen, die bereits jahrelang in diesem BereichExpertise gesammelt haben und sich auf dem Markt auskennen.Tipp 10: An die Zukunft denkenGrundsätzlich sollte bei der Kreditwahl stets die Zukunft eineRolle spielen. Ziel ist es mit den verschiedenenFinanzierungsmodellen mehr Lebensqualität zu erlangen. Kreditexpertenwie die KVB Finanz sind darauf bedacht, für ihre Kunden die bestenKonditionen zu ermitteln und ihnen eine langfristig sichere Zukunftzu ermöglichen. Sei es für die Familienplanung im Rahmen einesHausbaus, für Paare, die in die Altersvorsorge investieren wollenoder für Best Ager, die ihr Haus altersgerecht umbauen möchten - einefinanziell gesicherte Situation ist viel wert. Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzelmit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte,individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zuermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihreKunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt.Dabei sind faire Konditionen, Professionalität undVerantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie fürFamilien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.