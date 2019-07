KVB Finanz ermöglicht Rentnern und Senioren Kreditwünsche auch im hohen Alter

Limburg (ots) - Mit dem Renteneintritt ist für viele der Zeitpunktgekommen, sich lang ersehnte Herzenswünsche zu erfüllen oder sichetwas Schönes zu gönnen, oftmals reichen jedoch die eigenenfinanziellen Mittel nicht aus. Die Kreditexperten der KVB Finanzunterstützen Ihre Kunden dabei, Auswege zu finden und sich ihreTräume zu erfüllen.Ein Hindernis, dem sich Senioren immer wieder stellen müssen, wennes darum geht, sich einen lang ersehnten Wunsch zu erfüllen, sindAbsagen von Kreditinstituten. Häufig reicht das Ersparte nicht aus,um sich im Ruhestand etwas zu gönnen oder ist für dieAufrechterhaltung des Lebensstandards oder der Instandhaltung derImmobilie gedacht.Vermehrt Absagen für Kreditanfragen für Rentner durch HausbankenDie meisten Banken gewähren Rentnern keine Chance einen Kredit zuerhalten, obwohl gerade diese sich durch eine gute Zahlungsmoralauszeichnen. Aufgrund der Rente haben Rentner zwar ein sicheresEinkommen, dennoch reicht dieses Argument häufig nicht fürKreditbewilligungen durch die Hausbanken. Trotz der jahrelangen Treuezur Hausbank, bleiben so Träume vom altersgerechten Umbau, von Reisenoder vom neuen Auto oftmals unerfüllt.KVB Finanz schafft Flexibilität und Entlastung im AlterDie KVB Finanz hilft Senioren dabei, diesen Ärgernissenentgegenzusteuern und ermöglicht auch im hohen AlterKreditbewilligungen. Neben klassischen Ratenkrediten, die über einelange Laufzeit hinweg mit niedrigen monatlichen Raten zurückgezahltwerden können, bietet die KVB Finanz attraktive Baufinanzierungen an.Gemeinsam mit seinen Partnerbanken, hat das LimburgerFamilienunternehmen die Marke Deutscher Rentenkredit gegründet, umRentnern dabei zu helfen, sorgenfrei in die Pension zu starten. Ofthaben Rentner bereits erfolgreich ganz oder größtenteils ein Hausabbezahlt und bewiesen, dass sie gewissenhaft mit Krediten umgehen.Dies können sich Rentner gemeinsam mit der Unterstützung der KVBFinanz zugutekommen lassen. Die Kreditexperten haben spezielleFinanzierungsmodelle mit Ihren Partnerbanken entwickelt, um die guteZahlungsmoral oder die Immobilie als Sicherheit zu nutzen. Der großeVorteil einer Baufinanzierung durch die KVB Finanz ist, dass es dabeikein Endalter in Hinblick auf die Bewilligung gibt. UnterBerücksichtigung der individuellen finanziellen Situation, steht demWunsch nach einem Kredit durch die KVB Finanz nichts im Weg. Das Hausund die sichere Rente dienen als wichtige Parameter bei denPartnerbanken und steigern die Chancen auf einen sehr guten Zinssatzsowie eine daraus resultierende niedrige Rate.Dabei unterstützen die Kreditexperten Rentner nicht nur bei ihremaktuellen Kreditwunsch, sondern stehen ihren Kunden auch bei Ihnen zuHause vor Ort umfassend beratend zur Seite. DerAll-Inclusive-Service, für den die KVB Finanz steht, umfasst dasAblösen bestehender Verbindlichkeiten zu kleinen monatlichen Raten.In einem individuellen Gespräch erörtern die Kreditexperten, welcheMöglichkeiten bestehen und ermitteln das beste Konzept für ihreKunden. Dabei ist den Experten der KVB Finanz besonders wichtig, einefamiliäre und persönliche Atmosphäre zu schaffen und auf dieBedürfnisse der Rentner mit dem bestmöglichen Service einzugehen.Gemeinsam - Hand in Hand mit dem Kunden ist es das Ziel, Flexibilitätund Entlastung im Ruhestand zu schaffen.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzelmit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte,individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zuermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihreKunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt.Dabei sind faire Konditionen, Professionalität undVerantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie fürFamilien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.Pressekontakt:KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbHMarc KloetzelJohannes-Mechtel-Str. 265549 Limburg/LahnTelefon: 0 64 31 / 29 4 70Telefax: 0 64 31 / 23 77 6E-Mail: kontakt@kvb-finanz.dehttps://www.kvb-finanz.de/Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuell