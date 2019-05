KVB Finanz als Vorreiter in der Etablierung des verfeinerten Echtzeit Kredit-Ratings vor Ort

Limburg (ots) - Mit der Etablierung des Kredit-Ratings in Echtzeiterlangt die KVB Finanz in Limburg eine Pionier-Funktion am Markt derFinanzdienstleister. Mit Hilfe der Software "Risk-Check" vonFinTecSystems erhalten die Kreditexperten parallel zum Kundengesprächzusätzliche Informationen für die Selbstauskunft. Die Selbstauskunftin Kundengesprächen ist ein wichtiges Mittel, um die Bonität und dasZahlungsausfallrisiko von Kunden einschätzen zu können. Bislang habendie Experten der KVB Finanz für das Risikomanagement vor Ort beimKunden auf die klassischen Informationen wie Scoring- oderAuskunftei-Daten zurückgegriffen. Die neu entwickelte Softwareüberprüft darüber hinaus weitere kreditrelevante Transaktionen, umein aussagekräftiges Finanzbild der Kunden zu erlangen.Wie funktioniert der "Risk-Check"?Die digitale Analyse für das Kredit-Rating erfolgt über denKontozugang des Kunden via XS2A (Access to Account). Der gesicherteLogin ist PSD2 konform, das heißt die Authentifizierung entsprichtder Zahlungsdienstleisterrichtlinie in der EU und dem EWR. Nach demZugang werden mit dem digitalen Konto-Check potentielleNegativmerkmale des Kunden wie Rücklastschriften, Inkassozahlungenoder Pfändungsmerkmale geprüft. Noch während des Vor-Ort-Gesprächserhält die KVB Finanz ein Echtzeit-Reporting mit der Auswertung des"Risk-Checks".Was sind die Vorteile des verfeinerten Kredit-Ratings?Mit Hilfe des verfeinerten Kredit-Ratings erhält der Kreditexperteder KVB Finanz zeitgleich zum Kundengespräch detailliertereInformationen für die Selbstauskunft des Kunden. Die zusätzlichgewonnenen Kenntnisse über kreditrelevante Informationen wienicht-vorhandene oder vorhandene Rücklastschriften, Inkassozahlungenoder Pfändungsmerkmale bilden in Kombination mit den Scoring- oderAuskunftei-Daten ein aussagekräftiges Finanzbild. Tagesaktuell werdenalle bonitätsrelevanten Informationen berücksichtigt, um dem Kundenam POS eine individuelle und passende Finanzierung anzubieten. Dasneue System wird dank der Echtzeit-Prüfung zu einem wichtigenBaustein in der Kreditvermittlung durch die KVB Finanz. Alstraditionsreiches Familienunternehmen stehen für denFinanzdienstleister ein umfassender Kundenservice und eine hoheQualität an erster Stelle, wenn es um das Risikomanagement für dieKunden geht. Das ebenso familiäre und persönliche Verhältnis zumKunden und eine individuelle, nachhaltige Vermittlung ist für dieExperten besonders wichtig.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzelmit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte,individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zurermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihreKunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt.Dabei sind faire Konditionen, Professionalität undVerantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie fürFamilien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.Pressekontakt:KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbHMarc KloetzelJohannes-Mechtel-Str. 265549 Limburg/LahnTelefon: 0 64 31 / 29 4 70Telefax: 0 64 31 / 23 77 6E-Mail: kontakt@kvb-finanz.dehttps://www.kvb-finanz.de/Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuell