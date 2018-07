Losheim am See (ots) - In der letzten Zeit häufen sich die Unfällemit Todesfolge, wenn schwere Lastkraftwagen Radfahrer oder Fußgängerübersehen. In diesem Jahr gab es bisher schon wieder Tote durchsolche Abbiegeunfälle. An vielen Straßenkreuzungen in Deutschlanderinnern weiß gestrichene Fahrräder, sogenannte Ghost-Bikes, angetötete Radfahrer.Lkw-Fahrer müssen in der Regel viele Dinge beachten: Ampeln,Gegenverkehr, Beschilderung - und natürlich Radfahrer und Fußgänger.Das elektronische Assistenzsystem "Abbiegeassistent" erkennt nunPersonen im Bereich der rechten Seite des Führerhauses und warnt dannmittels eines Lichtsignals und eines Warntones. Somit ist der Fahrerinformiert, dass sich Menschen im Gefahrenbereich seines Lkw´sbefinden.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer möchte nun möglichstschnell den Abbiegeassistenten verpflichtend einführen. Dazu stellteer gestern seine Aktion "Abbiegeassistent" imBundesverkehrsministerium in Berlin vor. Die KÜS war in Berlin alsKfz-Überwachungsorganisation mit dabei. Die nötige EU-weite Regelungist erst für 2022 avisiert. Für Minister Scheuer dauert das zu lange.Er will über die nationale Schiene eine schnellere verpflichtendeEinführung des Abbiegeassistenten ermöglichen. Daher hat er dieAktion "Abbiegeassistent" ins Leben gerufen. Auch die KÜS wird denMinister bei seinem Vorhaben unterstützen."Durch die Prüfung schwerer Lkw´s ist die KÜS alsKfz-Überwachungsorganisation grundsätzlich der Verkehrssicherheitverpflichtet. Wir begrüßen die Initiative von VerkehrsministerAndreas Scheuer und werden sie bundesweit in unseren Prüfhallen undPrüfstützpunkten sowie unseren Lkw- und Omnibuspartnerbetrieben durchunsere 1.400 Prüfingenieure aktiv unterstützen", soKÜS-Bundesgeschäftsführer, Dipl.-Ing. Peter Schuler.Pressekontakt:KÜSHans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell