KÜS: Umfrage sieht Deutschland (noch) als ein Autoland! / Trend-Tacho bestätigt Liebe der Deutschen zum Automobil / Mobilitätsalternativen werden ernster genommen als bisher (FOTO)

Losheim am See (ots) -In dieser Woche beginnt die IAA, die InternationaleAutomobil-Ausstellung in Frankfurt am Main, eine der größtenVeranstaltungen dieser Art. Die Stimmung auf dem Messegelände scheintjedoch getrübt, viele wichtige Automobilhersteller sind gar nichterst nach Frankfurt gekommen. Dazu passen die Nachrichten, dassHersteller und Zulieferer ihre Produktion drastisch drosseln. Ist dieSparte nur im Umbruch oder beginnt hier eine Talfahrt? DerTrend-Tacho hat die Autofahrer repräsentativ nach ihren Einstellungenzum Auto, zu den Kaufabsichten und zu den alternativen Energienbefragt.Für 97 Prozent der vom Trend-Tacho Befragten ist der Besitz einesAutos wichtig bis sehr wichtig. Die Zahl weist Deutschland alsAutoland aus. Für die Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Einkauf oder fürFreizeit und Urlaub ist das Auto die Nummer eins.Wenn es um die Verkehrswege geht, dann finden 86 Prozent dasAutobahnnetz zumindest gut ausgebaut. Weniger gute Bewertungenerhalten der öffentliche Personennahverkehr, die Radwege und dieGehwege. Gäbe es einen besseren öffentlichen Personennahverkehr, dannwäre dieser für 58 Prozent der Befragten eine gute Ergänzung desMobilitätsbedarfs. In den nächsten 12 Monaten planen 17 Prozent dieAnschaffung eines E-Bikes oder Pedelecs und immerhin schon 9 Prozentwenige Wochen nach der Zulassung für den Verkehr einen E-Scooter,also einen Tretroller mit Elektroantrieb.Interessant wird es auch, wenn es um alternative Antriebe geht.Bei Elektroautos wären 35 Prozent bereit zum Kauf, wenn sich dieReichweite deutlich erhöhen würde. Den Hybridantrieb halten über dieHälfte der Befragten, 51 Prozent, für eine sinnvolleZukunftstechnologie.Die lieben Steuern! Begrüßen würde es eine Mehrheit, wennalternative Antriebsarten bei den Kfz-Steuern begünstigt würden. BeimElektroantrieb sind es 53 Prozent, bei der Brennstoffzelle 52Prozent, bei Plug-in-Hybriden 49 Prozent und bei den gasgetriebenenFahrzeugen 43 Prozent. Umgekehrt würden 47 Prozent der vomTrend-Tacho befragten Autofahrer bei einer Erhöhung der Kfz-Steuerfür Diesel-Fahrzeuge auf ihr damit betriebenes Auto verzichten.Und dann ist da noch die Frage nach der Digitalisierung derautomobilen Welt. 61 Prozent der Autofahrer können sich nichtvorstellen, in zehn Jahren in einem autonom fahrenden Fahrzeug zusitzen (37 Prozent eher nicht, 24 Prozent auf keinen Fall). Anderssieht es bei der Nutzung digitaler Komfortdienste aus. So schätzenbeispielsweise 39 Prozent die Verkehrsinformationen live, also dieintelligente Routenplanung, 38 Prozent die Nachrichten und 34 Prozentmöchten nicht auf digital eingespielte Gefahren- oder Wetterwarnungenverzichten. Die Schlusslichter in der Befragung bilden etwa derConcierge Service, also ein direkter Assistenz- und Auskunftsdienstdes jeweiligen Herstellers mit 4 Prozent und die Nutzung desSmartphones als Autoschlüssel mit 5 Prozent.Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und dasFachmagazin kfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbHerstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch(CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen.Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um dasAuto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im August 2019durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit denKBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell