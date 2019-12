KÜS Trend-Tacho: Werkstattwahl - Geiz ist nicht geil! / Autofahrern ist Qualität wichtiger als der Preis / Hohe Kundenbindung von freien und Vertragswerkstätten (FOTO)

Losheim am See (ots) - Bei Wartung und Reparatur des Fahrzeugs zieht es dieHalter zu 39 % in die freien Werkstätten und zu 38 % in die Vertragswerkstätten.Auch wenn beide im Gesamtaufkommen etwa gleichauf liegen - es gibt starkeUnterschiede! Die Vertragswerkstätten werden dann besucht, wenn das Fahrzeugnoch jung ist. Besonders Pkw von null bis drei Jahren werden zu 73 % dortgewartet. Das ist häufig mit den Garantieansprüchen zu erklären. Denn je älterdie Autos sind, desto mehr Zuspruch gewinnen die freien Werkstätten.Nur 9 % der Befragten haben für die letzte Reparatur eine Werkstattkettegewählt. Ketten können zwar im Vergleich mit den niedrigsten Preisen aufwarten,haben aber dennoch die niedrigsten Wiederbesuchsraten. Nur 54 % wollen erneutzur vorherig besuchten Werkstattkette, während 70 % wieder zur Vertragswerkstattmöchten. Sogar 71 % geben an, bei der nächsten Wartung wieder zur gleichenfreien Werkstatt zu fahren.Vergleicht man die Durchschnittspreise für die letzte durchgeführte Reparatur,fallen bei der Vertragswerkstatt 473 EUR an, bei den Freien 416 EUR und bei denKetten 376 EUR. Der Preis ist scheinbar nicht das Argument Nummer 1. Fragt man,warum Kunden nicht mehr zur letztbesuchten Werkstatt wollen, geben sie vor allemeine schlechte Durchführung der Arbeiten an. Aber auch ein Vertrauensverlust undinkompetente Beratung senken die Wiederbesuchsabsicht. Preisaspekte sind eherweniger relevant.Für die deutschen Autofahrer zählt bei Reparatur und Wartung des eigenenFahrzeugs die Qualität mehr als der Preis!Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazinkfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbH erstellt. Es handelt sich umeine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI)von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rundum das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im November 2019durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten(Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116601/4474569OTS: KÜS-BundesgeschäftsstelleOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell