KÜS Trend-Tacho: Weniger, aber teure Autokäufe geplant / Geringere Bereitschaft zur Anschaffung von Autos in 2019 / Ausgabenbereitschaft pro Person steigt (FOTO)

Losheim am See (ots) -Das Auto und die Deutschen - eine unendliche Liebesgeschichte?Fragt man die Pkw-Fahrer nach ihrer persönlichen Einstellung zumAuto, so sind 99 % überzeugt, damit immer flexibel zu sein. 96 %haben den Anspruch, dass ihr Fahrzeug vor allem alltagstauglich seinmuss. 94 % der Befragten ist es wichtig ein Auto zu besitzen und 89 %geben an, Spaß am Autofahren zu haben. Dabei legen nur 45 % Wertdarauf, ein Fahrzeug eines renommierten Herstellers zu fahren.Wichtig scheinen also die persönliche Mobilität an sich und einalltagstaugliches Fahrzeug zu sein.Die Ausgabenbereitschaft rund ums Automobil steigt leicht. 17 %der Pkw-Fahrer wollen in diesem Jahr mehr als 2018 ausgeben, 71 %gleich viel. Fragt man ab, mit welchen Maßnahmen die Fahrer ihrePkw-Kosten senken würden, geben 56 % an weniger Auto fahren zuwollen, 50 % würden mehr Rad fahren. Auf ein kleineres Modellumzusteigen, ist nur für 35 % eine Alternative. Als weitereEinsparmethoden würden 80 % gezielt günstigere Tankstellen suchen, 74% die Autoversicherung wechseln oder nach günstigerenServiceangeboten suchen (72 %). Jede/r Fünfte/r würde sogaranstehende Reparaturen verschieben. Die KÜS empfiehltsicherheitsrelevante Reparaturen umgehend zu erledigen - Sicherheitgeht vor!Die Kaufabsicht für Gebraucht- und Neufahrzeuge ist in 2019zurückhaltend. Nur 29 % planen die Anschaffung eines Fahrzeugs, in2018 waren es noch 37 %, in 2017 sogar noch 40 %. Stark nachgefragtwird weiterhin das SUV-Segment. Nach der Kompaktklasse, die von 36 %präferiert wird, rangieren die SUVs mit 25 % auf dem zweiten Platzder Beliebtheitsskala. Es folgen Kleinwagen mit 22 % und dieMittelklassefahrzeuge, die sich 21 % der Käufer vorstellen können.Auch wenn weniger Personen eine Anschaffung planen, steigt bei diesendie Ausgabenbereitschaft. Neuwagenkäufer wollen 2019 im Durchschnitt31.546 EUR ausgeben (2018: 30.550 EUR). Wer einen Gebrauchtwagen in2019 anschaffen möchte, ist bereit durchschnittlich 15.252 EURauszugeben, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von knapp 2.000 EURbedeutet (2018: 13.265 EUR).Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und dasFachmagazin kfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbHerstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch(CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen.Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um dasAuto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im März 2019durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit denKBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell