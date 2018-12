KÜS: Trend-Tacho-Umfrage - Internet gegen Kfz-Werkstatt - oder doch ganz anders? / Preisvergleich im Netz, aber Beratung in der Werkstatt (FOTO)

Losheim am See (ots) -Die Digitalisierung schreitet rasch voran. Dieser oder ähnlicheSätze scheinen auch die Situation in der Arbeits- und Geschäftsweltaktuell zu beschreiben. Dabei wird wenig am Wahrheitsgehalt derAussagen gezweifelt. Die letzte Trend-Tacho-Umfrage des Jahres 2018beschäftigt sich mit der Frage, ob dies auch im Bereich desKfz-Gewerbes so ist.Geht es um den allgemeinen Service für das Fahrzeug, so sind mit68 % die freien und die Vertragswerkstätten die AnsprechpartnerNummer eins. Das Internet dient lediglich 12 % der Befragten zurInformation. Dabei gibt es altersmäßige Unterschiede, jüngereMenschen nutzen das Internet stärker als ältere. Die Themenfeldersind dabei Reifen (69 %), Autoteile (54 %) und Zubehör (45 %), etwaNavigationsgeräte oder Felgen. Konkret wurde innerhalb derThemenfelder nach dem günstigsten Preis gesucht (68 %), Preiseverglichen (63 %), Testberichte gelesen (33 %) oder etwaSonderangebote gesucht (27 %). Bei der Frage nach dem Ort der Suchekommen dann die Werkstätten doch wieder ins Spiel, über ihreOnlineportale. Natürlich liegt die Suchmaschine vorne (83 %), gefolgtvon Onlineportalen zu Reifen (25 %) und Autoteilen (21 %). Doch dannkommen bereits die Infoseiten der Servicekette (17 %), derFahrzeughersteller (10 %), der lokalen Werkstatt (10 %) und derWebsites von Teileherstellern (8 %).Der eigentliche Kauf im Internet betrifft etwa jeden dritten bisvierten Autofahrer, 32 % haben schon Reifen gekauft, 31 % Autoteileund 24 % Zubehör.Bei der Buchung von Werkstattleistungen sind die Autofahrer eherzurückhaltend. 12 % haben bereits so etwas gebucht, 44 % können essich vorstellen. Dabei ging es um Reifenwechsel (48 %), Inspektion(38 %), Hauptuntersuchungstermine (35 %), Scheibenreparaturen (13 %)oder etwa Verschleißteilwechsel (8 %). Nur 4 % haben größeremechanische Arbeiten und nur 1 % Karosseriearbeiten im Internetgebucht.Als Fazit bleibt die Erkenntnis, dass die persönliche Beratung inder Werkstatt nach wie vor bevorzugt wird. Wenn im Internet gesuchtwird, dann in erster Linie nach Reifen, Teilen und Zubehör. Dabeigeht es um Preisvergleiche, Testberichte oder etwa Sonderangebote.Gesucht wird in Suchmaschinen, Reifenportalen, Portale für Autoteileaber auch auf Seiten der Serviceketten, Hersteller oder lokalenWerkstätten. Es empfiehlt sich also für die Betriebe, auch onlinepräsent zu sein. Gekauft wird im Internet jedoch eher zögerlich,jeder dritte bis vierte Autokäufer greift hier zu. Noch wenigergenutzt wird das Netz, wenn es um die Buchung von Werkstattleistungengeht.Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell