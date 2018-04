KÜS Trend-Tacho: Nachfrage nach Diesel-Pkw weiter im Sturzflug (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Losheim am See (ots) -- Nur noch 6 % der Autofahrer würden einen Diesel-Pkw kaufen- E-Mobilität immer beliebter- Geringe Reichweite ist stärkstes GegenargumentNur noch 6 % der Autofahrer mit Kaufabsicht wollen einen Dieselkaufen. 65 % geben an, dass beim Autokauf der Umweltgedanke mit imVordergrund steht. Wegen drohender Fahrverbote würden sich 81 % derBefragten kein Dieselfahrzeug kaufen. Gleichzeitig halten 53 % solcheFahrverbote in einzelnen Städten für sinnvoll.Konkret wollen 37 % der Autofahrer in den nächsten 12 Monaten einneues Fahrzeug anschaffen. Dabei wollen 39 % ein Neufahrzeug kaufen,38 % zielen auf einen Gebrauchten ab. Beim Fahrzeugkauf ist derPlatzhirsch unter den Antriebsarten der Benziner, den 57 % wählenwürden (2017: 55 %, 2016: 53 %). Der Diesel ist von 23 % in 2016 über14 % in 2017 zu aktuell 6 % abgestürzt. In der Käufergunst habenhingegen Hybridfahrzeuge mit 15 % (2017: 11%, 2016: 9 %) undElektroautos mit 6 % (Vorjahr 3 %) deutlich hinzugewonnen.Insgesamt ist die Ausgabenbereitschaft rund ums Automobil imVergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. 66 % wollen 2018 ebenso vielausgeben wie 2017, 19 % wollen mehr investieren. Wer einen Neuwagenkaufen möchte, ist im Durchschnitt bereit, 30.550 EUR auszugeben. FürGebrauchtwagenkäufe wollen die Befragten durchschnittlich 13.265 EURlocker machen.Elektromobilität wird attraktiver. Mit 49 % kann sich fast dieHälfte vorstellen, grundsätzlich ein E-Auto zu kaufen (Vorjahr 46 %).Allerdings haben noch 75 % der Autofahrer keine Erfahrungen mitElektroautos gemacht. Die Steigerung ist jedoch beachtlich: Wo in2017 nur 15 % bereits mindestens einmal Elektroauto (mit)gefahrensind, sind es in diesem Jahr bereits 25 %.Fragt man die Autofahrer, was sie zu einem Kauf eines E-Fahrzeugsbewegen würde, liegt die Reichweite deutlich an der Spitze. 44 %wären kaufbereit, wenn sich die Reichweite deutlich erhöhen würde,weitere 34 % wären wahrscheinlich bereit. Weitere Anreize für einenKauf sind kostenfreier Ladestrom, zusätzliche Rabatte vom Händler undeine bessere Ladeinfrastruktur.Als Alternative zum Autokauf sind 30 % bereit, ein Auto zu leasen.53 % würden auch einen Leasingrückläufer in Betracht ziehen. Beiknapp der Hälfte der Befragten dürfte die Monats-Leasingrate nichthöher als 200 EUR liegen.Informationen zur Umfrage:Die Umfrage erfolgte im März 2018 durch das Institut BBEAutomotive GmbH im Auftrag der KÜS und des Fachmagazins kfz-betrieb.Genutzt wurde die Mixed-Mode-Befragung, bestehend aus einertelefonischen Befragung (CATI) und einer Onlinebefragung (CAWI).Zielpersonen waren 1000 Pkw-FahrerInnen, die im Haushalt für Fragenrund um das Auto (Anschaffung, Wartung, Reparatur) mitverantwortlichsind. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse fand mit denKBA-Bestandsdaten (Bestandsanteile Pkw, Alterssegmente) statt.Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell