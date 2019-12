KÜS Trend-Tacho: Kfz-Wartung und Service - Das Internet auf dem Vormarsch! / Werkstätten bleiben Ansprechpartner Nummer 1 / Internet häufiger von jungen Fahrern genutzt (FOTO)

Losheim am See (ots) - Die ersten Ansprechpartner bei Fragen zu Service,Reparatur und Wartung bleiben die Werkstätten. 40 % der Autofahrer fragen beider freien Werkstatt an, 31 % wenden sich an die Vertragswerkstatt. Allerdingssind es hier besonders die älteren Fahrzeugnutzer, die sich an die Werkstättenwenden. Insgesamt 13 % fragen im Bekanntenkreis nach und nur 11 % bemühen dasInternet. Wobei auch hier eine Altersverschiebung festzustellen ist, dennbesonders junge Pkw-Fahrer nutzen verstärkt das Netz und vertrauen auf dieRatschläge von Freunden und Familie.Worüber wird sich im Internet informiert? Hauptsächlich Reifen (66 %), Autoteile(48 %) und Zubehör (40 %). Dabei wird das Netz vor allem ausPreisfindungsgründen genutzt: 64 % wollen Preise vergleichen und 58 % dengünstigsten Preis finden. Weniger interessant ist, ein Teilehändler (10 %) odereine Werkstatt für den Einbau zu finden (9 %). Bei der Suche nach einer gutenWerkstatt wird weitaus mehr auf Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis gehört (75%), als im Netz zu suchen (25 %). Dennoch wird Bewertungen im Netz vertraut,sodass Werkstätten sich aktiv um ihre Netz-Reputation kümmern sollten. Auch hiersind es besonders die jüngeren Generationen, die sich von Online-Rezensionenbeeinflussen lassen.Und was wird dann tatsächlich online gekauft? Bereits 28 % der Befragten habenReifen im Netz bestellt. 26 % haben schon Verschleißteile und Autoteile füreinfache Reparaturen geordert. 49 % haben allerdings bisher noch nichts imInternet bestellt. Die Bereitschaft online Teile zu kaufen ist bei jüngerenFahrern deutlich höher.Das gilt auch für die Buchung von Werkstattleistungen. Bisher haben 14 % schonmal online gebucht und würden das wieder tun. Allein 43 % davon sind Personenunter 29 Jahren. Es steckt viel Potenzial für die Werkstätten darin, die Buchungihrer Dienstleistungen im Netz anzubieten, denn weitere 44 % der Pkw-Fahrerkönnen sich das vorstellen. Auch wenn hier erneut die jungen Autofahrer imbesonderen Maße Interesse zeigen, sind die Werte durchgängig in allenAltersklassen hoch. Es gibt also viele potenzielle Kunden. Beliebt beibisherigen Buchungen waren folgende Services: Reifenwechsel (45 %),HU/AU-Termine (44 %) und Inspektionen (32 %).Kümmern sich Werkstätten bereits jetzt um einen guten Ruf und das Angebot vonTeilen und Servicedienstleistungen im Netz, ist das eine sinnvolle Investitionin die Zukunft.Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazinkfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbH erstellt. Es handelt sich umeine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI)von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rundum das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im November 2019durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten(Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116601/4476427OTS: KÜS-BundesgeschäftsstelleOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell