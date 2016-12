KÜS Trend-Tacho: Freie Werkstätten bei Kunden beliebt / Internet vermehrt als Informationsquelle für Ersatzteile und Zubehör genutzt / Reifen werden gerne online gekauft

Losheim am See (ots) -Kurzfassung:Junge Fahrzeuge werden zu Reparatur und Service meistens inVertragswerkstätten gebracht. Mit steigendem Alter des Autos werdenvermehrt freie Werkstätten besucht. Die Kunden attestieren ihnen gutePreise sowie hohe Kompetenzwerte und bleiben treu. Eine geringeKundentreue ist bei den Werkstattketten festzustellen.Das Internet wird immer häufiger genutzt, um Informationen zuProdukten und Preisen einzuholen. Noch werden wenige Portale fürWerkstattleistungen genutzt, die Nutzung von Suchmaschinen dominiertdeutlich. Im Onlineabsatz von Waren und Dienstleistungen rund ums Kfzgibt es große Potenziale. Besonders jüngere Autofahrer haben einegroße Bereitschaft zum Onlinekauf. Zum Reifenkauf wird das Netzbereits in allen Altersklassen häufig genutzt.Langfassung:Wenn am eigenen Fahrzeug eine Reparatur ansteht, so haben dieDeutschen bei der Werkstattwahl zwei feste Anlaufstellen. Je neuerdas Auto ist, desto eher wird die Vertragswerkstatt desFahrzeugherstellers gewählt. Mit zunehmendem Alter des Wagens wirdvermehrt eine freie Werkstatt aufgesucht. Die Beliebtheit von freienWerkstätten spiegelt sich auch darin wieder, dass sie die stärksteKundenbindung im Vergleich zu Vertragswerkstätten, Reifenservices,Werkstattketten oder Kfz-Spezialisten, wie Karosseriebauer, Autoglas-oder Lackierbetriebe aufweisen. Auf die Frage, ob die Kunden eineerneute Reparatur vom gleichen Betrieb durchführen lassen würden,liegen erneut die freien Werkstätten vorne, dicht gefolgt von denKfz-Spezialisten. Das niedrigste Ranking bei der Neigung zumWiederbesuch fiel auf die Werkstattketten.Grundsätzlich gaben die Befragten an, dass zu hoheWerkstattpreise, unzuverlässige Kostenvoranschläge und enttäuschtesVertrauen dazu führen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr zu einemschon besuchten Betrieb fahren werden. Die höchsten Preise bezahltendie Befragten bei den Kfz-Spezialisten, dicht gefolgt von denVertragswerkstätten. Die freien Werkstätten liegen minimal über demDurchschnittspreis. Günstigste Reparaturorte sind Tankstellen,Werkstattketten und Reifenservice.In der Wahrnehmung der Qualität von Wartungs- undReparaturarbeiten im Vergleich zu den Vertragswerkstätten derHersteller werden freie Werkstätten zu 83 % als genauso kompetentoder sogar kompetenter angesehen. Auch die Kfz-Spezialisten werden zu76 % als mindestens gleichwertig angesehen. Der Reifenserviceerreicht 72 % Kompetenzzuschreibung. Lässt man die Befragteneinschätzen, welche Werkstattart den günstigsten Service im Vergleichzu Vertragswerkstätten bietet, werden die freien Werkstätten mitgroßem Abstand gewertet. Drei Viertel schätzen sie als günstiger ein.Auch in der Frage nach Garantie- und Kulanzabwicklung trauen 77 % denfreien im Vergleich zu den Vertragswerkstätten eine gleiche odersogar bessere Leistung zu.Wie informieren sich die deutschen Autofahrer, wenn es um Wartung,Reparatur und Service ihres Fahrzeugs geht? Bei der Erstinformationsprechen 37 % mit einer freien Werkstatt, 29 % besuchen eineVertragswerkstatt ihrer Marke. Dies wird besonders stark durch ältereAutofahrer getan. Die Jüngeren informieren sich tendenziell eher imBekannten- und Freundeskreis sowie im Internet. Broschüren,Automobilzeitschriften oder Versicherungen spielen hingegen kaum eineRolle als Informationsquelle.Fragt man die Autofahrer konkret nach der InformationsquelleInternet, erfährt man, dass im Besonderen die jüngeren Altersgruppenbei der Suche nach Autoteilen, Zubehör, Service, Pflege oderKarosserie- und Lackarbeiten das Netz zurate ziehen. Das am stärkstenper Internet gesuchte Produkt sind Reifen. Hier haben sich insgesamt76 % der Befragten online informiert. Interessant ist, dass hier inallen Altersstufen mit fast gleichen Anteilen gesucht wird, dieälteren Befragten haben sogar leicht höhere Werte. DieInternetrecherche wird vor allem genutzt, um den günstigsten Preisherauszufinden und um Preise verschiedener Anbieter miteinander zuvergleichen. Um an Informationen zu gelangen, werden von 81 %Internetsuchmaschinen bemüht. Nur jeder Vierte nutzt Onlineportalefür Reifen und nur jeder Fünfte sucht auf Portalen für Autoteile oderbei Webseiten von Werkstattketten.Onlineportale für Werkstattleistungen sind noch sehr wenigbekannt, nur werkstatt.autoscout24.de wird von 25 % der Pkw-Fahrererinnert. autoservice.com und EbayMotors.de kennen jeweils 12 %. Dierestlichen abgefragten Portale erreichen niedrige einstellige Werte.63 % kennen keine der genannten Portale und kaum einer der Befragtenhat bisher eine dieser Leistungen online gebucht. Insgesamt habenbisher nur 11 % der Autofahrer überhaupt eine Werkstattleistung überdas Internet gebucht. Auch hier sind es vor allem jüngere Autofahrergewesen. Hauptsächlich werden Termine für Hauptuntersuchungen,Reifenwechsel, Inspektionen oder Scheibenwechsel im Netz terminiert.Allerdings kann sich die Hälfte der Befragten vorstellen, zukünftigonline zu buchen. Nicht nur bei der Buchung, sondern auch beim Kaufvon Autoteilen, Reifen und Zubehör wird das Internet eine immerbeliebtere Bezugsquelle. Zudem wächst die Bereitschaft in Zukunftauch online zu kaufen bei allen Altersklassen. Es gibt also eingroßes Potenzial.Die wichtigste Anforderung an die Onlineanbieter sind günstigePreise und Garantieansprüche bzw. eine Gewährleistung. Was diePkw-Fahrer hingegen am wenigsten interessiert, sind Angebote fürFinanzkauf oder Ratenzahlung. Sehr beliebt sind Produkte, die leichtzu montieren sind. Dazu gehören u. a. Wischerblätter, Leuchtmittel,Filter, Öle und Batterien. Diese Teile werden dann zu 46 % selbstoder im Bekanntenkreis eingebaut. 31 % lassen die online bestelltenTeile bei freien Werkstätten einbauen.Besonders Reifen werden gerne im Internet bestellt. Um diese aufdie Felgen aufziehen zu lassen, vertrauen 35 % auf die freienWerkstätten. 23 % erledigen das privat oder im Bekanntenkreis. 17 %bringen ihre Onlinepneus zu Reifenhandel und -service, 12 % zurWerkstattkette und 10 % zur Vertragswerkstatt ihresFahrzeugherstellers.Informationen zur Umfrage:Die Umfrage erfolgte im November 2016 durch das Institut BBEAutomotive GmbH im Auftrag der KÜS und des Fachmagazins kfz-betrieb.Genutzt wurde die Mixed-Mode-Befragung, bestehend aus einertelefonischen Befragung (CATI) und einer Onlinebefragung (CAWI).Zielpersonen waren 1.000 Pkw-FahrerInnen, die im Haushalt für Fragenrund um das Auto (Anschaffung, Wartung, Reparatur) mitverantwortlichsind. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse fand mit denKBA-Bestandsdaten (Bestandsanteile Pkw, Alterssegmente) statt.