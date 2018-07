KÜS-Trend-Tacho 4/2018: Autofahrer wählen Sicherheit vor Entertainment / Steigendes Vertrauen und Akzeptanz für Assistenzsysteme / Höhere Ausgabenbereitschaft für Sicherheitssysteme als Multimedia

Losheim am See (ots) - Dass Fahrassistenzsysteme das Fahrensicherer (80 %) und komfortabler (82 %) machen, wird von einemGroßteil der Autofahrer gesehen. Ganz selbstbewusst glauben aber auch85 % der Befragten, dass die Systeme die eigene Fahrerfahrung nichtersetzen können. So antworten auf die Frage, ob man selbst ein guterAutofahrer sei, 34 % mit "trifft absolut zu" und weitere 60 % mit"trifft eher zu".Fahrassistenzsysteme, die der Verkehrssicherheit zuträglich sind,sind für die Autofahrer am wichtigsten. Multimediaausstattung wieAnbindung für Musik, Videos oder Spiele ist im Vergleich wenigergefragt. Die KÜS begrüßt sehr, dass die Autofahrer sich trotz allerAssistenzsysteme lieber auf den Straßenverkehr konzentrieren, alsihre Aufmerksamkeit Unterhaltungsmedien zukommen zu lassen. So sind65 % der Meinung, dass zu viel technische Innenausstattung beimFahren ablenkt. Allerdings lag dieser Wert in 2014 mit 80 % nochdeutlich höher. Die Mehrheit der Pkw-Fahrer von 62 % ist der Meinung,dass der technische Fortschritt die Sicherheit im Straßenverkehrerhöht.Die wichtigsten Assistenzsysteme sind für die Autofahrer einNotbremsassistent, Spurwechsel-/Toter-Winkel-Assistenten undEinparksensoren. Am unwichtigsten sind laut Umfrage Parkplatzsucheper App, Alkoholtestsysteme und Verkehrsschildererkennung. Auch beider Multimediaausstattung dominieren sicherheitsrelevante Systeme. Amwichtigsten ist den Fahrern ein automatisches System, das beiUnfällen Rettungsdienste alarmiert und den Standort übermittelt.Internetbasierte Navigationssysteme für sichere Stauumfahrungenfolgen. Als ebenfalls wichtig wird die Vernetzung der Fahrzeugeuntereinander angesehen, die der Unfallprävention dienen,beispielsweise Stauendewarner.In der Ausgabenbereitschaft liegen die sicherheitsrelevantenFahrsysteme vorne. Beim Neukauf würden die Autofahrer hierfüreinmalig 902 EUR bezahlen. Systeme für den Komfort würden mit 618 EURgekauft werden. Für Multimediaausstattung würden die Fahrer einmalig339 EUR ausgeben, allerdings ist das die einzige Sparte mit Wachstum.Mit dem Begriff "Connected Car", also vernetztem Fahrzeug, könnenlediglich 34 % nichts anfangen. 2015 war der Begriff noch für 75 %der Autofahrer unbekannt. Ideen, wie dem Anliefern von Paketen in denFahrzeugkofferaum von Privatfahrzeugen sehen die Befragten kritisch.75 % glauben nicht, dass sich dieses Angebot durchsetzen wird.Autonom fahrende Fahrzeuge kommen immer stärker in Frage. 36 % (2014:26 %) erwägen den Kauf eines Autos, das Teilstrecken autonom fahrenkann. Für 29 % (2014: 22 %) der Befragten ist sogar ein vollautonomesKfz eine Option.Informationen zur Umfrage:Die Umfrage erfolgte im Juni 2018 durch das Institut BBEAutomotive GmbH im Auftrag der KÜS und des Fachmagazins kfz-betrieb.Genutzt wurde die Mixed-Mode-Befragung, bestehend aus einertelefonischen Befragung (CATI) und einer Onlinebefragung (CAWI).Zielpersonen waren 1.000 Pkw-FahrerInnen, die im Haushalt für Fragenrund um das Auto (Anschaffung, Wartung, Reparatur) mitverantwortlichsind. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse fand mit denKBA-Bestandsdaten (Bestandsanteile Pkw, Alterssegmente) statt.Pressekontakt:KÜSHans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell