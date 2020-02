Losheim am See (ots) - Unter dem Namen "KÜS Media" startet dieKfz-Überwachungsorganisation ab sofort ihr neues Videoprojekt und erhöht damitihr umfangreiches Informationsangebot um eine weitere Position. Zu finden sinddie Beiträge auf dem dafür eigens erstellten KÜS-Media-YouTube-Kanal. Themensind die Bereiche Automobilität und Verkehrssicherheit. Auf dem Plan stehenRatgeber, Produkttests und Talkrunden. Motorsport und Tuning finden ebenfallsihren Platz im abwechslungsreichen KÜS-Media-Portfolio.Es geht also um Unterhaltung, aber auch um professionell aufbereiteteInformationen im neuen Videokanal der KÜS. Die Vielfalt von KÜS Media bietetpraktische Ratgeber, etwa zu den Themen alternative Antriebe, Verhalten beimWildunfall oder Defekte an der Fahrzeugbeleuchtung. Ergänzt durch hochrangigbesetzte Talkrunden zu aktuellen Themen und aussagekräftige, von Fachleutendurchgeführte Tests für Produkte aus dem Fahrzeugbereich. Unterhaltsames bietetder neue Infokanal aus dem Bereich Motorsport oder wenn es um das Tuning vonFahrzeugen geht.KÜS Media ist ein Projekt des Fachbereiches Presse & PR derKÜS-Bundesgeschäftsstelle. Die Projektleitung liegt bei Dipl.-Ing. (FH) ThomasSchuster. Der erfahrene Prüfingenieur und Sachverständige bringt für seine neueAufgabe die nötige Praxis in der Filmproduktion mit. Als Experte für allgemeineFahrzeugthemen und im Speziellen zu Fragen der gesetzlich geregeltenFahrzeugüberwachung steht er oft vor den Kameras der bekanntenAutomobilmagazine. Zudem ist er mit seiner Expertise häufig in derredaktionellen Arbeit für die Medien der KÜS integriert. KÜS Media bietet lautSchuster einen hohen Unterhaltungs- und Informationswert für die Zuschauer: "Wirkönnen hier spannende Themen und Fragen so aufbereiten, dass wir die Zuschauerdirekter als in konventionellen Fernsehbeiträgen erreichen können. Dass sie unsin den sozialen Medien unmittelbares Feedback geben können und Fragen zum Themastellen, schafft Nähe und eine bleibende Verbindung. Wir können uns thematischso an den Wünschen der Zuschauer orientieren."Eingebettet ist KÜS Media in das neue Medienkonzept der KÜS. Der Newsroom aufder Internetseite der KÜS (www.kues.de) bietet dazu den zentralen Platz. Hierwerden Themen journalistisch aufbereitet und über alle Medienkanäle verbreitet.Die Videos auf dem KÜS-Media-YouTube-Kanal stehen also nicht für sich selbst,sondern mit ausführlichen Artikeln thematisch vertieft. Per Social Mediageschieht ein Austausch mit den Zuschauern.Der neue Kanal ist unter www.youtube.com/küsmedia zu finden.Weitere Infos auch unter www.newsroom.kues.dePressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116601/4509222OTS: KÜS-BundesgeschäftsstelleOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell