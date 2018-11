KÜS: Kaltstart! / Die Tipps der KÜS für einen unkomplizierten Autowinter

Losheim am See (ots) - Mit dem beginnenden Winter wachsen dieHerausforderungen für die Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auchfür ihre Fahrzeuge. Kälte, Eis und Schnee verlangen angepassteFahrweisen und vor allem gut vorbereitete Autos. Die KÜS hat einigeRatschläge parat, wie dies mit kleinem Aufwand geschehen kann.Wer sein Auto mangels Unterstand im Freien parken muss, kennt diedamit verbundenen Probleme.So muss etwa die Kühlflüssigkeit vor Durchfrieren mittels einesZusatzes von Frostschutz geschützt sein. Es sollte vor dem Winterkontrolliert werden, bis zu wie viel Minusgraden sie das Systemschützt. Das kann bei einem der vielen angebotenen Winterchecks inder Werkstatt geschehen, man kann es aber auch selbst machen.Geöffnet werden darf der Deckel des Kühlsystems nur bei kaltem Motor,sonst besteht durch die heiße Flüssigkeit Verbrennungsgefahr. ImBaumarkt ist ein Messgerät für wenig Geld zu haben. Stellt man fest,dass zu wenig Frostschutz eingefüllt ist, muss man anhand der auf demKanister vorhandenen Umrechnungstabelle entsprechend nachfüllen. Sogarantiert etwa ein 55-prozentiger Anteil eine Frostsicherheit bis-45 Grad Celsius. Eine Überdosierung bringt keinen Vorteil und solltevermieden werden. Das Frostschutzmittel muss die gleiche Farbe habenwie die im Kühler vorhandene Flüssigkeit, also blau, rot oder grün.Sie darf nicht gemischt werden, da sie auf das jeweilige Fahrzeugangepasst ist.Ähnliche Vorbereitungen sind bei der Scheibenwaschanlage zutreffen. Hier sollte der entsprechende Frostschutz gemäß der Tabelleauf dem Gebinde gemischt und eingefüllt werden, -20 Grad Celsiusreichen normalerweise in unseren Breiten aus. Danach muss dieWaschanlage für die Front- und Heckscheibe sowie für die Scheinwerfermehrfach betätigt werden, um die Schläuche zu den Düsen mit demfrostgeschützten Reiniger zu füllen und so funktionsfähig zu halten.Für eingefrorenes Scheibenwaschwasser will die Polizei bei einerKontrolle 20 Euro Bußgeld.Ein entscheidender Faktor für die Verkehrssicherheit im Wintersind die Reifen. Die KÜS empfiehlt den Kauf von Qualitätsreifen,Tests in den Fachmedien und der Reifenfachhandel sind hier nützlicheHilfen. Die Profiltiefe bei Winterreifen sollte mindestens 4Millimeter betragen, der Luftdruck sollte regelmäßig kontrolliertwerden. Die frühzeitige Umrüstung der Reifen empfiehlt sich, beimersten Schnee werden die Wartezeiten bei den Reifenhändlern sehrlang.Die Autoscheiben sollten vor dem Winter auch innen gereinigtwerden. Dies geht hervorragend mit Fensterreiniger, der mitKüchenrolle abgewischt wird. Danach wird die Scheibe mit einemMikrofasertuch behandelt und ist so frei von Schlieren.Perfekt arbeitende Scheibenwischer sind eine wichtigeVoraussetzung für die Verkehrssicherheit, denn sie halten die Sichtauf die Straße für den Fahrer frei. Vor dem Winter sollten dieWischerblätter auf Schäden und Risse kontrolliert werden. Mit einemTuch und etwas Scheibenreiniger kann man sie entlang der Gummilippenreinigen. Man sollte Scheibenwischer auch nicht bei vereister Scheibebenutzen, dadurch werden sie zerstört und in ihrer Wirkung massivbeeinträchtigt. Bei anhaltender Schlierenbildung auf der Scheibesollten die Wischerblätter ausgetauscht werden. AngefroreneScheibenwischer nicht betätigen, es können die empfindlichen Lippenabreißen. Lieber warten, bis sie sich von selber lösen.Die Gummidichtungen an den Türen, dem Kofferraum und dem Motorraumsind im Winter durch die Kälte besonders beansprucht und könnenfestfrieren. Sie sollten gereinigt und eingerieben werden. Dies gehtmit Vaseline, aber wesentlich besser mit einem speziellenGummireiniger und -pfleger aus dem Baumarkt.Die Türschlösser kann man vor dem Winter mit einem Graphitsprayoder speziellem Öl behandeln. Normales Öl verharzt und beeinträchtigtdie Funktion des Schließsystems. Bei Besuch der Waschanlage an kaltenTagen hilft ein über das Schloss geklebtes Stück Klebeband, dasEindringen von Wasser und dessen Gefrieren zu verhindern.In der Statistik der Pannendienste steht die defekte oder schlappeBatterie nach wie vor an erster Stelle. Mit einem einfachen Messgerätkann man die Spannung vor dem Winter messen, sie sollte nicht unter12 Volt liegen. Die vielen elektrisch betriebenen Helferleinverlangen auch modernen Akkus einiges ab. Da muss die Batterie imWinter fit sein um den Start des Fahrzeuges problemlos leistenkönnen.Sehen und gesehen werden - das gilt für die Fahrzeugbeleuchtung.Wer nicht bei der kostenlosen Beleuchtungskontrolle, an der auch dieKÜS teilnimmt - dem Lichttest, war, kann eine kurze Selbstkontrolledurchführen. Der Nachbar ist bestimmt behilflich, wenn es darum geht,die Funktion der verschiedenen Leuchten und der Blinkanlage zukontrollieren. Defekte Leuchtmittel können bei älteren Fahrzeugenausgetauscht werden, bei neueren Modellen muss das meist dieWerkstatt machen. Dabei sollte auch eine Einstellung derScheinwerferanlage erfolgen. Eine regelmäßige Reinigung derScheinwerferanlage bringt die volle Lichtausbeute auf die Straße.Aber Vorsicht, die Kunststoffabdeckscheiben sind relativ empfindlich.Ein trockenes Abreiben z. B. führt häufig zu Kratzern und Riefen, diesich negativ auf die Abstrahlwirkung auswirken können.Für die Fahrt mitgeführt werden sollten im Winter ein paarnützliche Kleinigkeiten. Dazu gehören eine Wolldecke, ein Eiskratzermit Bürste aus Plastik, nicht aus Metall, Türschlossenteiser(natürlich in der Manteltasche), Handschuhe und eine spezielle Planezum Abdecken der Windschutzscheibe.Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell