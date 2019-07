KÜS: Jan Unger kommissarisches Vorstandsmitglied (FOTO)

Losheim am See (ots) -Jan Unger aus Berlin ist kommissarisches Vorstandsmitglied derKraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicherKfz-Sachverständiger e. V., kurz KÜS. Der Kfz-Prüfingenieur undSachverständige wurde 1971 in Borna bei Leipzig geboren. Nach derschulischen Ausbildung erlernte er den Beruf des Kfz-Mechanikers undarbeitete in Berlin. An der Fachhochschule für Technik und Wirtschaftin Berlin studierte er Maschinenbau und Fahrzeugtechnik. Danacharbeitete er als Kfz-Sachverständiger.Seine Tätigkeit bei der KÜS begann im Jahre 2001. Er besuchte denLehrgang zum Kfz-Prüfingenieur, legte die dazu erforderliche Prüfungim Jahre 2002 ab und wurde Mitglied der KÜS. Seither arbeitet er alsKÜS-Prüfingenieur und Kfz-Sachverständiger in Berlin.Herr Unger ist von der IHK Berlin für das Sachgebiet Kfz-Schädenund -Bewertungen öffentlich bestellt und vereidigt. SeinIngenieurbüro führt er seit 1999 in Berlin-Wilmersdorf unter anderemals Partner des ADAC Berlin-Brandenburg e. V.. Er engagiert sich seitvielen Jahren als Präsident des Verbandes der Kfz-SachverständigenBerlin-Brandenburg e. V. für das Berufsbild des Kfz-Sachverständigen.Weiterhin ist er ehrenamtlich für die Kfz-Schiedsstelle in Berlintätig.Die vorläufige Berufung von Jan Unger in den Vorstand der KÜS warnotwendig geworden, da der bisherige Präsident der KÜS, PeterZaremba, nicht mehr für sein Amt kandidierte. Auf derJahreshauptversammlung in Potsdam im September letzten Jahres wurdesein bisheriger Stellvertreter Wolfgang Daldrop einstimmig zum neuenKÜS-Präsidenten gewählt. Im Nachgang wurde Thomas Fleischmann vomVorstand kommissarisch zum neuen 1. Vizepräsidenten gewählt. Dadurchmusste eine Stelle im Vorstand - ebenfalls kommissarisch - neubesetzt werden.Jan Unger will sich bei der Jahreshauptversammlung der KÜS imkommenden September in Magdeburg von den KÜS-Mitgliedern in seinemVorstandsamt bestätigen lassen."Ich bin seit 16 Jahren Mitglied der KÜS und kenne dieOrganisation inzwischen sehr gut. Ich fühle mich bei der KÜS bestensaufgehoben. In meiner Funktion als Vorstand will ich mich für dieBelange der KÜS-Partnerinnen und -Partner einsetzen und aktiv für dieZiele der KÜS eintreten", so Jan Unger in einer ersten Stellungnahme.Der Präsident der KÜS, Wolfgang Daldrop, und derBundesgeschäftsführer, Peter Schuler, sind sich einig. Man habe mitJan Unger die richtige Person für den KÜS-Vorstand ausgewählt.Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell