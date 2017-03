KÜS: Aufs Motorrad - aber sicher! / Für Bike und Biker: KÜS-Tipps zum Saisonstart (FOTO)

Losheim am See (ots) -Frühjahr und Sommer sind ideale Motorrad-Zeiten. Wer sich jetztvöllig zu Recht auf ausgedehnte Motorradtouren freut, darf nichtvergessen: Das geschätzte und sogar geliebte Gefährt hat einenausgedehnten "Winterschlaf" hinter sich. Entsprechende Sorgfalt musssein, um den fahrbaren Untersatz wieder für den Einsatz auf denStraßen fit zu machen. Die Experten der KÜS sagen Ihnen, worauf dabeibesonders geachtet werden muss.Die einzige Verbindung des Motorrads zur Straße sind die Reifen.Wie ist es um Luftdruck und Profiltiefe bestellt? Das Hauptprofil,die breiten Profilrillen im mittleren Bereich, müssen über dengesamten Umfang eine Tiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen. Hinweis:Bei Kleinkrafträdern und Leichtkrafträdern ist eine Profiltiefe von 1mm ausreichend. Nicht mehr verwendet werden sollten Reifen mitweniger als 3 mm Profiltiefe und einem Alter von mehr als sechsJahren. Aufschluss über das Reifenalter gibt das Baujahr, das an derDOT-Nr. abgelesen werden kann. Hintergrund: Alte Reifen verhärten,sodass sie die nötige Haftung nicht mehr haben und ihre Funktionnicht mehr angemessen erfüllen. Reifen mit Rissen und anderengravierenden Beschädigungen haben zudem noch Auswirkung auf dieBetriebssicherheit des Motorrads.Steht der Kauf neuer Reifen an, ist Folgendes zu beachten: Bestehteine Reifenfabrikationsbindung für das Motorrad? Andere Fabrikate alsdiejenigen, die in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind, benötigeneine Freigabe vom Hersteller. Andernfalls müssen Reifen mittels einesGutachtens nachträglich eingetragen werden. Hier ist der Rat desKÜS-Experten hilfreich.Wie sieht es mit den Felgen aus? Ihr Gefahrenpotential wird nur zugerne unterschätzt. Beschädigungen können zur "Unwucht" führenund/oder die Tragfähigkeit beeinflussen. Dies gilt auch fürvermeintlich geringfügige Beschädigungen. Auch auf den Rahmen ist zuachten, da Beschädigungen die Stabilität des Kraftrades erheblichreduzieren können. Im Zweifelsfall hilft auch hier der KÜS-Partneroder die Fachwerkstatt weiter. Selbstverständlich ist, dassAnbauteile wie die Auspuffanlage, die Verkleidung oder diePacktaschen sorgfältig und sicher befestigt sein müssen.Lebenswichtig im wahrsten Sinne des Wortes ist die Überprüfung derBremsanlage. Beläge und Scheiben müssen die nötige Stärke aufweisen.Achten sollte man auch auf den Bremsflüssigkeitsbehälter. DieBremsflüssigkeit muss in ausreichender Menge vorhanden sein (zwischenMinimal- und Maximalmarkierung des Behälters). Bremsflüssigkeit isthygroskopisch, d. h. sie bindet Wasser. Dadurch vermindert sich mitder Zeit ihre Übertragungseigenschaft und es verschlechtert sich dieBremswirkung. Die Qualität der Bremsflüssigkeit muss also von derWerkstatt des Vertrauens überprüft werden, ggf. ist der Austauscherforderlich. Eine Kontrolle ist im Abstand von zwei Jahren unbedingtratsam.Die Antriebskette sollte gereinigt und gefettet werden. Überprüftwerden muss dabei auch das Kettenspiel. Einfache Regel zurpraktischen Überprüfung: Die Kette sollte nicht mehr als zweiFingerbreit durchhängen, wenn der Fahrer auf dem Motorrad sitzt.Kontrolliert werden müssen außerdem die Beleuchtung und die Hupe,sowie alle sonstigen Bedienelemente.Beim Bewegen des Lenkers von Endanschlag zu Endanschlag könnenMängel im Lenkverhalten, wie Rastpunkte oder unterschiedlicheEinschlagwinkel, erkannt werden.Wichtig sind natürlich auch die Flüssigkeitsstände des Motorrades.Der Füllstand und die Qualität des Öls müssen sorgfältig kontrolliertwerden. Sind Undichtigkeiten am Kraftrad zu erkennen, die auf einenVerlust von Betriebsflüssigkeiten an Motor, Getriebe und/oder demBremssystem deuten? Das gilt ebenso für den Kühlkreislauf beiflüssigkeitsgekühlten Motoren. Praktischer Tipp: Bei Krafträdern, diemit einem Gemisch aus Treibstoff und Öl fahren, kann sich das Öl überdie Wintermonate vom Benzin absetzen. Daher mit so wenig Tankinhaltwie möglich nach der Saison abstellen und beim Saisonstart neubetanken.Wie ist der Zustand der elektrischen Anlage? Sorgfältige undgründliche Reinigung der Pole sowie der Kontaktklemmen an derBatterie ist dringend zu empfehlen. Einfaches Einfetten schützt diePole wirksam vor Korrosion. Der Flüssigkeitsstand der Batterie mussmit destilliertem Wasser aufgefüllt werden, wenn die Kontrolle einenFlüssigkeitsmangel nachweist. Kontrolliert werden muss auch dieLadungskapazität - nachgeladen werden muss bei zu geringer Spannung.Achten muss man auch darauf, dass alle Gelenke und Züge freigängigund gut gefettet sind. Hier sind Verharzungen im Laufe derWinterpause denkbar. Bei Verschmutzung des Luftfilters und/oder desTreibstofffilters sind Reinigung oder gleich Ersatz erforderlich.Schließlich: Passt die Motorradkombi dem Fahrer noch? SchlechterSitz beeinträchtigt Konzentration und Aufmerksamkeit, wirkt sich alsonegativ auf die Verkehrssicherheit aus. Unbedingt erneuert werdenmuss das Visier des Helms bei Kratzspuren oder anderen Schäden.Selbstverständlich ist die Reinigung des Sichtfensters.Vorsicht und Umsicht gelten für Motorrad und Fahrer gleichermaßen.Man sollte den Saisonstart, so verführerisch das Wetter sein mag,langsam angehen lassen. Es hat sich bewährt, auf den erstengefahrenen Metern alle Funktionen des Kraftrades im Fahrbetrieb zutesten. Das schützt vor unangenehmen Überraschungen. Und natürlichmuss das Motorrad eine gültige HU vorweisen. Hierzu und in allenFragen zur Motorrad- und Verkehrssicherheit ist der KÜS-Partner Ihnengerne behilflich. 