KUV 2,4; 3,5 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung: Diese Aktie ist heiß!

Keine Frage: Eine Wachstumsaktie, die ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ca. 2,4 besitzt und gerade einmal über einen Börsenwert von 3,5 Mrd. US-Dollar verfügt, ist durchaus attraktiv. Welche Aktie einen solchen Mix beinhaltet? Das soll uns gleich etwas näher interessieren.

Was wir jedenfalls zu dieser Ausgangslage festhalten können, ist das Folgende: Die fundamentale Bewertung ist relativ preiswert. Auch das Börsengewicht deutet noch auf eine Small- bis Mid-Cap-Aktie hin. Das ist der Mix, nach dem viele Wachstumsinvestoren durchaus so manches Mal suchen.

Lass uns im Folgenden einen Blick auf die Aktie riskieren, die jetzt ein solches KUV und eine derartige Marktkapitalisierung besitzt. Sowie darauf, warum diese Chance besonders attraktiv sein könnte.

KUV 2,4; 3,5 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung

Die Aktie, die derzeit auf ein solches Bewertungsmaß kommt, ist die von iRobot (WKN: A0F5CC). Derzeit werden die Anteilsscheine mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Mrd. US-Dollar bewertet. Mit Blick auf den zuletzt ausgewiesenen Jahresumsatz von 1,43 Mrd. US-Dollar liegt das KUV derzeit bei 2,4. Beziehungsweise genauer gesagt bei 2,44. Grundsätzlich eine ziemlich spannende Ausgangslage.

Die fundamentale Bewertung könnte möglicherweise noch ein Quäntchen preiswerter werden. Wenn wir einen Blick auf das vierte Quartal riskieren, so sehen wir schließlich, dass die Umsätze hier zuletzt sogar bei 544 Mio. US-Dollar gelegen haben. Das zeigt, dass das KUV sogar bei unter 2 liegen würde. Wobei dieser Jahreszeitraum bedingt durch ein Vorweihnachtsgeschäft natürlich beeinflusst sein könnte.

Das operative Wachstum geht indes munter weiter. iRobot konnte zuletzt eine Wachstumsrate von 28 % im Jahresvergleich vorweisen. Beziehungsweise von 18 % im Gesamtjahr 2020. Das zeigt: iRobot besitzt eine Menge Potenzial. Sowie jetzt möglicherweise ein wenig Momentum.

Ein attraktiver Wachstumsmarkt?

Die Aktie von iRobot könnte außerdem einen attraktiven Wachstumsmarkt besitzen. Das Management setzt schließlich auf die Robotik. Beziehungsweise auf Heimroboter. Der Name lässt das natürlich bereits vermuten.

Werden Heimroboter die Zukunft sein? Im Garten und im Haushalt sind sie es teilweise schon. Zumindest, wenn wir einen Blick auf die Rasenmäher und die Staubsauger riskieren, die ein Kassenschlager des Unternehmens sind und auf einen Quartalsumsatz von inzwischen über 500 Mio. US-Dollar im Weihnachtsquartal kamen.

Wenn iRobot weiterhin an Lösungen innerhalb des Marktes arbeitet und sich die Heimroboter weiter durchsetzen, spricht wenig gegen weiteres Potenzial. Sowohl das KUV, als auch die Marktkapitalisierung deuten schließlich auf ein preiswertes Bewertungsmaß hin. Womöglich sogar auf einen intakten langfristigen Megatrend.

Ein günstiges KUV …?

Die Aktie von iRobot könnte daher wirklich preiswert sein. Sowohl mit Blick auf die Bewertung als auch was klassische fundamentale Kennzahlen angeht. Das KUV zeigt das recht deutlich. Sowie eben auch die chancenreiche Marktkapitalisierung im eher kleinen Segment.

