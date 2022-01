KUV 2,2, Umsatzwachstum 48 %: Ich glaube an den Turnaround dieser Top-Aktie

Top-Aktie mit einem KUV von 2,2 und einem Umsatzwachstum von 48 %? Es wäre zwar komisch, wenn du ausgerechnet nach dieser Aktie suchen würdest, aber vielleicht haben dich die Konditionen ja von den Socken gehauen.

Die Aktie, die wir heute thematisieren und die derartige Konditionen mitbringt, ist die von Coupang (WKN: A2QQZ2). Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren zur aktuellen Ausgangslage wissen sollten. Sowie warum ich an den Turnaround im Jahr 2022 glaube. Ein erster Grund ist die bereits günstige Bewertung. Gemessen am Rekordhoch sind die Anteilsscheine jedenfalls um über 50 % eingebrochen.

Coupang: Top-Aktie mit KUV 2,2 und Umsatzwachstum 48 %

Wenn wir auf die derzeitige Bewertungslage blicken, so stellen wir eine Marktkapitalisierung von 41,2 Mrd. US-Dollar fest. Für einen E-Commerce-Akteur ist das meiner Meinung nach nicht viel. Vor allem nicht für einen, der das gewisse Etwas in einem führenden Markt besitzt. Immerhin handelt es sich um Südkorea, in dem inzwischen jeder vierte US-Dollar online erlöst wird.

Aber kommen wir zum Umsatzwachstum: Im dritten Quartal lag dieser Wert bei 48 %, wobei Erlöse in Höhe von 4,64 Mrd. US-Dollar erzielt worden sind. Ein Jahr vorher waren es 3,13 Mrd. US-Dollar, damit ist das Volumen bereits sehr hoch. Gemessen an diesen Kennzahlen liegt das KUV entsprechend bei 2,2, was von den Konditionen attraktiv erscheint.

Die Kernfrage ist jetzt natürlich, warum das Wachstum weitergehen sollte. Sowie auch, warum Coupang in Südkorea langfristig ein starker Tech- und E-Commerce-Akteur bleibt. Damit verlassen wir die Bewertungsperspektive und schauen auf das Unternehmen selbst.

E-Commerce … oder noch mehr?

Coupang ist nicht nur ein E-Commerce-Akteur mit einem KUV von 2,2 und einem Umsatzwachstum von 48 %. Nein, sondern auch der Quick-Commerce und eine starke eigene Logistik gehören dazu. Das Netz an Logistikinfrastruktur ist dermaßen dicht, dass Lieferungen über Nacht möglich sind. Beziehungsweise, wenn man in der Vornacht bestellt, stehen die Waren am nächsten Morgen vor der Tür. Ohne Zweifel ist das eine Qualität, die auch die Akzeptanz des Quick-Commerce eröffnet.

Genau das ist für mich der Grund, warum die Erfolgsgeschichte von Coupang weitergeht: Die E-Commerce-Lösung ist qualitativ bestechend, die Logistik stark. Schon bei Amazon ist das ein Qualitätsmerkmal gewesen, das langfristig diese herausragenden Renditen ermöglicht hat.

In den vergangenen Quartalen ist es neben dem KUV und dem Umsatzwachstum bei der Top-Aktie der Nettoverlust gewesen, der belastete. Im zweiten Quartal lag der Wert bei über einer halben Milliarde Euro, was jedoch auf einen negativen Einmaleffekt zurückzuführen gewesen ist. Ein Wert von 323 Mio. US-Dollar als Verlust im dritten Quartal ist marginal besser gewesen.

Wer jedoch langfristig orientiert die Coupang-Aktie betrachtet, der erkennt ein starkes, qualitatives Geschäftsmodell. Die Anteilsscheine sind für mich jedenfalls eine Top-Aktie mit jetzt einer günstigen Bewertung und vielen Möglichkeiten, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden.

