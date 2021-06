KUV 12,95, Umsatzwachstum 151 %: Aktie für diesen Megatrend-Markt zu günstig?

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Umsatzwachstum müssen natürlich in einem gewissen Licht beleuchtet werden. Eine Aktie ist nicht nur so stark wie ihre fundamentale Bewertung. Nein, sondern so stark wie das zukünftige Wachstumspotenzial. Foolishe Investoren wissen das entsprechend einzuordnen.

Riskieren wir heute einen Blick auf eine Aktie, die ein KUV von 12,95 besitzt sowie ein Umsatzwachstum von zuletzt 151 % im Jahresvergleich. Grundsätzlich könnte das mit Blick auf den Megatrend-Wachstumsmarkt, in dem das Unternehmen operiert, eine vergleichsweise günstige Bewertung sein. Wobei es natürlich auch gewisse Risiken gibt.

KUV 12,95, Umsatzwachstum 151 %: Teladoc Health

Die Aktie, die ein solches KUV und ein derartiges Umsatzwachstum besitzt, ist jedenfalls die von Teladoc Health (WKN: A14VPK). Fangen wir jetzt einfach mal mit der fundamentalen Bewertung an und überprüfen, wie wir auf die derartigen Kennzahlen kommen.

Die Marktkapitalisierung von Teladoc Health liegt gegenwärtig bei 23,4 Mrd. US-Dollar. Zuletzt wies der Telemedizinspezialist einen Quartalsumsatz in Höhe von 453,7 Mio. US-Dollar aus. Rechnen wir diesen Wert auf das Gesamtjahr hoch, so erhalten wir das besagte KUV von 12,95. Eine ziemlich interessante Kennzahl, die natürlich im Kontext des Wachstums gesehen werden muss.

Teladoc Health kam dabei im vergangenen Quartal auf ein Umsatzwachstum in Höhe von 151 % im Jahresvergleich. Ein starker Wert, wobei einige Investoren sich an einer Kennzahl stören: dem Wachstum der Visits. Diese Kennzahl kletterte um lediglich 56 % im Jahresvergleich auf 3,2 Mio. im vergangenen Quartal. Auch das zeigt jedoch ein deutlich zweistelliges Wachstum.

KUV und Umsatzwachstum sind dabei natürlich nur zwei Kennzahlen. Bedenken sollten Investoren schließlich auch, dass Teladoc Health im ersten Quartal mit einem Nettoergebnis von -199 Mio. US-Dollar noch rote Zahlen schreibt. Allerdings: Der Gesamtmarkt könnte durchaus attraktiv sein. Riskieren wir einen Blick auf das Chance-Risiko-Verhältnis.

Die Telemedizin im Blick!

KUV und Umsatzwachstum könnten für den Gesamtmarkt der Telemedizin vergleichsweise preiswert sein. Wobei es für mich vor allem die Marktkapitalisierung mit derzeit 23,4 Mrd. US-Dollar ist, die zeigt: Wenn Teladoc Health es schaffen sollte, ein führender Akteur in der Telemedizin und im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen zu werden, dürfte der Börsenwert langfristig orientiert signifikant steigen.

Aber auch andere Akteure erkennen das Marktpotenzial für sich. Amazon hat beispielsweise erklärt, hier in Zukunft stärker aktiv sein zu wollen. Aber auch andere Namen. Trotzdem könnte das Ökosystem von Teladoc Health inzwischen groß sein. Zumal auch das Tracken von Daten seit der Übernahme von Livongo Health eine Rolle spielt.

KUV und Umsatzwachstum sehen jedenfalls interessant auf. Wer das Risiko verträgt und an die Telemedizin glaubt, der kann durchaus einen Blick auf die Aktie von Teladoc Health riskieren. Eine große Chance über Jahre und Jahrzehnte hinweg dürfte jedenfalls vorhanden sein.

