KUKA schnappt sich Wachstumspotenzial!

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von KUKA, denn die Übernahme durch Midea, einen chinesischen Hersteller von Haushaltsgeräten, ist in trockenen Tüchern. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Das OK der Behörden! Ende Dezember haben auch die US-Behörden zugestimmt, nachdem Deutschland und die EU bereits ihr OK gegeben hatten, denn KUKA und Midea hatten zugesagt, das militärisch bedeutende US-Geschäft mit der Flugzeugindustrie zu verkaufen.

Die Pläne! Was passiert nun mit KUKA? Nun, Midea plant wohl weder einen Beherrschungsvertrag, noch ein Delisting von der Börse, sondern will den Streubesitz mittelfristig wieder auf 50 bis 55% erhöhen.

Das Potential! Für KUKA eröffnet sich durch die Übernahme ein großes Wachstumspotenzial, denn in China besteht ein hoher Bedarf an Automation und Robotern in der Produktion. Auch der Serviceroboter im Haushalt hat Potential. Die bis 2020 auf 4 bis 4,5 Mrd € geplante Umsatzsteigerung könnte sich nun noch schneller umsetzen lassen.

Wird KUKA wie gewünscht von der Übernahme profitieren können und den Absatz, gerade im vielversprechenden chinesischen Markt, entsprechend steigern können? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

