KT Corp. und GS Retail expandieren gemeinsames VR-Business VRIGHT

- Partner eröffnen zweiten VRIGHT Park in der Nähe der Konkuk Univ.im Osten von Seoul- Erster Park in Sinchon im Westen von Seoul zieht über 18.000Besucher in vier Monaten an- KT plant, VR-Business nächstes Jahr in Südkorea und im Ausland alsFranchise zu vergebenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die KT Corp. (KRX: 030200;NYSE: KT), Südkoreas größtes Telekommunikationsunternehmen, ist mitseinen hochmodernen und innovativen Technologien der Pionier für neueGeschäftschancen bei der nächsten Generation virtueller Realität(VR).Der koreanische Telekommunikationsführer gab heute die Eröffnungseines zweiten VR-Themenparks VRIGHT (www.vright.com) in der Nähe desHauptportals der Konkuk University in Ost-Seoul bekannt. Der Park isteine gemeinsame Partnerunternehmung mit GS Retail Co., einembedeutenden Betreiber von Verbrauchermarktketten in Asiensviertgrößter Volkswirtschaft.VRIGHT vereint in sich die jüngsten Informations- undKommunikationstechnologien (IKT) von KT, darunter Netzwerke derfünften Generation (5G), VR und erweiterte Realität (augmentedreality/AR). KT hat sich einen jährlichen Umsatz von 100 MilliardenWon für sein VR-Business bis zum Jahr 2020 zum Ziel gesetzt, einemZeitpunkt, an dem der immersive Medienmarkt des Landes die Marke voneiner Billion Won erreichen soll."KT ist der führende Innovator bei VR- und AR-Technologien, derDienste der nächsten Generation für sein Geschäftsfeld mit immersivenMedien entwickelt und auf den Markt bringt", sagte Koh Yoon-Jeon,Leiter der Abteilung Future Business Developmen von KT. "Wir werdenPartnerschaften mit Content-Entwicklern, Simulator-Herstellern undanderen kleinen und mittleren Unternehmen im In- und Auslandverstärken."VRIGHT wurde heute mit einer schrittweisen Eröffnung gestartet.Die einwöchige Vorschau steht für ausgewählte Studierende undMitglieder der Korea Tourist Guide Association (KOTGA) zur Verfügung.Der neue VR-Park öffnet seine Tore für die allgemeine Öffentlichkeitam 6. Juli um 12.00 Uhr Mittag und im Park werden 30 neue Spiele,Fahrten und immersive Erlebnisse präsentiert, konzipiert inPartnerschaft mit führenden koreanischen Entwicklern wie Smilegateund Appnori. Für jede Aktivität bzw. jeden Raum wird ein Preiszwischen 5.000 Won und 49.000 Won pro Nutzung oder Stunde berechnet.Im März eröffneten KT und GS Retail ihre erste gemeinsameUnternehmung namens VRIGHT in Sinchon in der Nähe der YonseiUniversity im westlichen Seoul. Der zweistöckige Themenpark hat seitseiner Eröffnung mehr als 18.000 Besucher angezogen und istmittlerweile ein Entertainment-Mekka für junge Leute. DerSinchon-Park bietet populäre VR-Raum-Aktivitäten und -Attraktionen,unter anderem "Special Force VR: Universal War", einEgo-Shooter-Spiel, und HADO, ein AR-Dodgeball-Spiel für Mehrspieler.KT wird in diesem Jahr noch weitere VRIGHT-Parks unter seinemdirekten Management eröffnen. Das Unternehmen beabsichtigt, seinVR-Entertainmentgeschäft ab nächstem Jahr nach der Entwicklung einesGeschäftsmodells als Franchise zu vergeben, um seine VR-Inhalte und-Plattformen an individuelle Betreiber sowohl in Südkorea als auch imAusland zu angemessenen Preisen zu verkaufen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere englischeWebsite unter https://corp.kt.com/eng/.- SIM Sung-Tae, Team Manager, +82(10)4489-0113, st.sim@kt.com- LEE Ji-Young, Senior Manager, +82(10)4551-7035,chloe.jiyoung.lee@kt.com- KANG Da-Som, Manager, +82(10)9777-2984, dasom.kang@kt.comPressekontakt:Für Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Foreign MediaRelations Team unter kt.fmrt@gmail.com auf.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/713081/KT_VRIGHT.jpgOriginal-Content von: KT Corp., übermittelt durch news aktuell