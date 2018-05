KT Corp. richtet Arbeitsgruppe für Zusammenarbeit von Nord- und Südkorea ein

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - KT Corp. (KRX: 030200) (NYSE:KT) hat eine spezielle Arbeitsgruppe eingerichtet, um im Anschluss anein richtungsweisendes Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea diewirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Staaten zu fördern sowiesich verstärkt zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)auszutauschen.Südkoreas größtes Telekommunikationsunternehmen ließt heuteverlauten, dass die Arbeitsgruppe direkt dem Präsidenten seinerAbteilung für Unternehmensplanung unterstellt ist, um die gemeinsamenWirtschaftsprojekte der südkoreanischen Regierung mit Nordkorea zuunterstützen und einen umfassenden Plan für Softwareentwicklung sowieandere interkoreanische Zusammenarbeit im Bereich Informations- undKommunikationstechnologie vorzubereiten.KT möchte basierend auf seiner Erfahrung mit Projekten, dieNordkorea umschließen, einschließlich des Angebots vonKommunikationsdiensten für die beiden koreanischen Staatsführer auffrüheren Gipfeltreffen, eine Infrastruktur für die interkoreanischewirtschaftliche Zusammenarbeit sowie den Austausch in verschiedenenBereichen bereitstellen. Laut Aussage des Unternehmens beginnt dieseInitiative mit der Beteiligung am Betrieb des gemeinsamenIndustriekomplexes in Kaesong sowie am grenzübergreifenden Tourismusim Kumgang-Gebirge - beides in Nordkorea - sobald dieseaufgeschobenen Projekte wieder in Angriff genommen werden.Um den Austausch zwischen Nord und Süd zu vereinfachen, plant KT,die gemeinsame Forschung und Entwicklung mit dem Korea ComputerCenter der nordkoreanischen Samcholli General Corp., die ursprünglich2004 begann, wieder aufzunehmen. Darüber hinaus wird SüdkoreaWeiterbildungsprogramme für nordkoreanische IT-Fachkräfteunterstützen und diese Arbeitskräfte nach Absprache mit denzuständigen Behörden Süd- und Nordkoreas einsetzen.Was den humanitären Aspekt anbelangt, möchte KT dieWiedervereinigung von Familien fördern, die durch den Koreakrieggetrennt wurden, was zurzeit von der südkoreanischen Regierungausgearbeitet wird. Dafür werden verschiedene innovative Maßnahmen inBetracht gezogen, wie z. B. die Wiedervereinigung mithilfe vonvirtueller Realität (VR) und Hologramm-Technologie, dieBereitstellung von Internetzugang über Satellit in den ländlichenRegionen Nordkoreas über das Satellitennetzwerk von KT sowie dieVerbesserung von Kommunikationsstandards.Im Dezember 2005 eröffnete KT eine Zweigstelle im IndustriekomplexKaesong, um etwa 700 private Kommunikationsleitungen zwischen denbeiden koreanischen Staaten zu installieren, und südkoreanischenUnternehmen mit Niederlassungen im Industriepark für die nächstenzehn Jahre Kommunikationsdienste anzubieten. Des Weiteren konnte einMietvertrag über 50 Jahre für 10.000 Quadratmeter Land innerhalb desKomplexes von den nordkoreanischen Behörden zum Bau einesTelekommunikationsgebäudes sowie ein Lichtkabelnetzwerk gesichertwerden, das die beiden koreanischen Staaten verbindet.Relevantes Bildmaterial finden Sie auf unserer englischenWebseite: https://bit.ly/2wDUYCTPressekontakt:Bitte wenden Sie sich bei Anfragen an unser Foreign Media RelationsTeam: kt.fmrt@gmail.comOriginal-Content von: KT Corp., übermittelt durch news aktuell