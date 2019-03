Finanztrends Video zu



mehr >

Stuttgart, Deutschland (ots) - Mit einem beeindruckenden Ergebnisglänzt die österreichische Marke KTM bei der Leserwahl von MOTORRAD,der größten Motorrad-Zeitschrift Europas. Der Hersteller mit Sitz inMattighofen gewinnt insgesamt vier Kategorien. Die Trophäen für dieErfolge in den Kategorien "Tourer/Sporttourer", "Naked Bikes","125er-Klasse" und in der neuen Wahlkategorie "Einsteiger" wurden beider großen Siegerehrung am 11. März in Stuttgart überreicht.Bemerkenswert: KTM war mit seinen aktuellen Modellen insgesamt nur infünf von zehn Kategorien vertreten.Insgesamt 47.407 Leserinnen und Leser haben für die diesjährigeEntscheidung ihre Stimmen abgegeben. Die Ergebnisse von "Motorrad desJahres" sind in jedem Jahr ein wichtiger Gradmesser für Meinungen undStimmungen in der Branche. Besonders spannend war in diesem Jahr dieEntscheidung in der Kategorie "Naked Bikes" mit den knappstenAbständen der gesamten Wahl. Mit 37 aktuellen Modellen standen hierdie meisten Kandidaten zur Wahl. KTM setzte sich mit der 1290 SuperDuke R mit 9,9 Prozent gegen die Indian FTR 1200/S (8,7 Prozent) unddie Aprilia Tuono V4 1100 RR/Factory (8,2 Prozent) durch.BMW feierte insgesamt drei Kategoriesiege. Dabei eroberte derdeutsche Marktführer mit der S 1000 RR den Erfolg in derprestigeträchtigen Wertung "Sportler" und überholte mit 22,1 Prozentder Stimmen den Vorjahressieger Ducati. Die italienische Markesicherte sich mit der Panigale V4 R (18 Prozent) und der PanigaleV4R/S/Corse (9,7 Prozent) den zweiten und den dritten Rang. In derKategorie "Enduros/Supermotos" übernahm BMW ebenfalls wieder dieSpitzenposition. Die aktuelle Version des Modell-Klassikers R 1200 GSAdventure verwies den Vorjahressieger Honda CRF 1000 L AfricaTwin/Adventure Sports (8,1 Prozent) auf den zweiten Platz. Zudemsicherte sich BMW bei den "Crossover"-Motorrädern mit der S 1000 XR(20,4%) den ersten Platz vor Ducati mit den Modellen Multistrada1260/S/Pikes Peak (15,7%) und Hypermotard 950/SP (10,8%).Je eine Auszeichnung ging an Kawasaki, Triumph und Vespa. Dieitalienische Marke aus der Piaggio-Gruppe verteidigte mit dem ModellGTS Super 300 mit 26,6 Prozent den Sieg in der Kategorie "Roller".Die Kawasaki Z 900 RS/Cafe gewann mit 24 Prozent die Kategorie"Modern Classics". Knapper fiel die Entscheidung für Triumph aus: Diebritische Marke behauptete mit der Bonneville Bobber/Black die Spitzein der Kategorie "Chopper/Cruiser" mit 18,6 Prozent.Die detaillierten Ergebnisse finden Sie beihttp://www.motorradonline.de.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 1182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD, übermittelt durch news aktuell