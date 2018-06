KTM Industries verkauft Pankl Racing Systems an Hauptaktionär

Wels (awp) - Das Motorrad- und Autokomponenten-Unternehmen KTM Industries ordnet sich neu und verkauft seinen Anteil am Komponentenhersteller Pankl Racing Systems an Pierer Industrie. Der Kaufpreis für den 98,2-Prozent-Anteil beträgt 130,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilt.

Die Summe entspreche dem Preis, welcher den Aktionären der Pankl Racing Systems im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots bis März 2018 angeboten wurde, wie ... Mehr lesen…

