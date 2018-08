KTM Industries: Das Ende oder geht es weiter?

Am 02.08.2018 ging die Aktie KTM Industries an ihrem Heimatmarkt Vienna mit dem Kurs von 66,4 EUR aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Motorradhersteller".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses KTM Industries auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen KTM Industries. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. KTM Industries liegt mit einem Wert von 28,68 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 104 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automotive" von 14,05. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der KTM Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 59,78 EUR mit dem aktuellen Kurs (66,4 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +11,07 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (63,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der KTM Industries-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.