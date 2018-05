KTG verleiht Karl-Wirtz-Preis 2018 an KIT-Forscher

Berlin (ots) - Er war Mitglied der Arbeitsgruppe von Prof.Heisenberg am damaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlinund maßgeblich an der Gründung des Kernforschungszentrums Karlsruhebeteiligt: Prof. Dr. Karl Wirtz, 1994 im Alter von 84 Jahrenverstorben, war ein Pionier und Gründerväter der friedlichen Nutzungder Kernenergie in Deutschland.Grund genug, ihn heute zum 9. Mal in Folge mit der Verleihung desnach ihm benannten Preises zu ehren.Träger des Karl-Wirtz-Preises 2018 ist Martin Brandauer, vomKarlsruher Institut für Technologie, der gestern am Vortag derJahrestagung Kerntechnik 2018 in Berlin ausgezeichnet wurde. DasPreisgericht aus Hochschul- und Industrievertretern erkannte ihm denPreis für seine Arbeit mit dem Titel "Experimentelle Untersuchungenzur Separation von Korngemischen in einem Stabmagnetfilter" zu.Entscheidender Grund für die Preisverleihung an Martin Brandauer:Hinter seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen Forschungsarbeitverbirgt sich ein wertvoller Praxisbeitrag zur maßgeblichen Reduktionvon radioaktiven Sekundärabfällen im Rückbau kerntechnischer Anlagen.Der 1983 in Sao Paulo in Brasilien geborene Brandauer ist gelernterMaschinebauingenieur. Neben seinem vielfältigen Engagement in derKerntechnik ist er derzeitig Gastdozent an der EidgenössischenTechnischen Hochschule Zürich und an der Fukui-Universität in Japan."Herr Brandauer steht mit seiner Arbeit im wahrsten Sinne in derTradition des Namensgebers unseres Preises" so der Vorsitzende derKerntechnischen Gesellschaft (KTG) Frank Apel. Nicht nur imEntsorgungsbereich sei Kerntechnik am Standort Deutschland einZukunftsthema.Hintergrund:Der 1993 vom KTG-Vorstand erstmals gestiftete Kar-Wirtz-Preis wirdfür herausragende wissenschaftliche Leistungen im Bereich derKerntechnik oder verwandter Disziplinen verliehen. Die Gewinner desPreises erhalten ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.Pressekontakt:Kerntechnische Gesellschaft e. V. (KTG)Tel. +49 30 498555-50www.ktg.orgOriginal-Content von: Kerntechnische Gesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuell