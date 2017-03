KTG Energie: Es gibt Neues!

Liebe Leser,

es gibt Neuigkeiten von KTG Energie. Bekanntlich befindet sich das Unternehmen im Insolvenzverfahren. Ist der Insolvenzplan nun aktiv? Der Plan wurde nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung im zweiten Halbjahr 2016 vorgelegt und im Februar 2017 stimmte die Gläubigerversammlung laut KTG Energie diesem Plan zu. Doch offensichtlich gab es eine fristgerecht eingelegte Beschwerde „gegen den Bestätigungsbeschluss des Amtsgerichts“, so hieß es. Und genau dazu gibt es jetzt Neuigkeiten:

Landgericht Neuruppin verwirft die Beschwerde

Denn per 16. März 2017 hat demnach das Landgericht Neuruppin (= Beschwerdegericht) diese besagte Beschwerde verworfen. Nun soll es also wieder in erster Linie um das operative Geschäft und nicht um juristische Streitigkeiten gehen. Jetzt, wo die Beschwerde gegen den Insolvenzplan sozusagen abgeschmettert worden ist, kann die Umsetzung der geplanten Schritte erfolgen. Ob KTG Energie letztlich in der derzeitigen Form überleben kann, ist aber offen. Interessant könnte für die Gläubiger der KTG Energie insbesondere die mögliche Berechnung einer Insolvenzquote sein.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.