KTG Agrar SE: Bei der Staatsanwaltschaft noch immer ein Thema!

Es ist schon rund zwei Jahre her, seit die KTG Agrar unter äußerst fragwürdigen Umständen geradewegs in die Pleite fuhr. Die Vorgänge haben aber ein Nachspiel, das sich wohl noch einige Zeit hinziehen wird. Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Hamburg jetzt Wohnungen und Geschäftsräume von ehemaligen Vorständen durchsuchen lassen. Insgesamt 19 Objekte in sieben Bundesländern gerieten ins Fadenkreuz der Ermittler, wie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.