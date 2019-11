KSB mit laufendem Geschäftsjahr zufrieden

Frankenthal (ots) -- Auftragseingang und Umsatz deutlich über Vorjahr- Projektgeschäft als Motor des Wachstums- Prognose für 2019 bestätigtDer Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB ist mit dem laufendenGeschäftsjahr zufrieden. Auftragseingang, Umsatz und EBIT entwickelten sich nachPlan und liegen deutlich über den Vorjahreszahlen. In den ersten drei Quartalenstiegen der kumulierte Auftragseingang von 1.775 Mio. EUR um 112 Mio. EUR (+6,3%) auf 1.887 Mio. EUR und der Umsatz von 1.635 Mio.EUR um 132 Mio. EUR (+8,1%) auf 1.767 Mio. EUR. Alle Segmente und nahezu alle Regionen haben zu diesemWachstum beigetragen. Auch das EBIT entwickelt sich nach Plan, Währungseffektehaben sich im Berichtszeitraum nur geringfügig ausgewirkt."Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf ein gutes Projektgeschäftzurückzuführen. Darüber hinaus zeigen die im vergangenen Jahr eingeleitetenMaßnahmen zur Förderung des Vertriebs und des Service-Geschäfts erste Erfolge.Aufgrund der guten Ergebnisse in den ersten drei Quartalen und trotz der sichabzeichnenden konjunkturellen Abkühlung bedingt durch die zunehmendenHandelsstreitigkeiten und strukturellen Veränderungen in einigenIndustriebereichen sind wir zuversichtlich, die Auftragseingangs-, Umsatz- undErgebnisziele für das laufende Geschäftsjahr 2019 zu erreichen", sagt Dr.Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung.Alle Segmente mit deutlichem ZuwachsAlle drei Segmente - Pumpen, Armaturen und Service - haben sowohl denAuftragseingang als auch den Umsatz deutlich steigern können. Den größtenprozentualen Zuwachs im Auftragseingang verzeichnete das Segment Service mit 8,5%. Im Segment Armaturen liegt das Plus bei 8,1 %. Auch das Segment Pumpenverzeichnet ein Plus von 5,3 %. Der Umsatz konnte bei den Armaturen um 9,2 %,bei den Pumpen um 8,4% und im Service um 6,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraumgesteigert werden.Europa, Asien und Amerika starkAlle Regionen zeigen ein starkes Wachstum im Auftragseingang; Treiber sindzumeist Aufträge im Projektgeschäft. Ein ähnlich positives Bild spiegelt sich imUmsatz wider. Auch hier liegen die Gesellschaften in Asien, Nord- und Südamerikasowie in Europa deutlich über den Vorjahreszahlen, einzig Afrika/Mittlerer Ostenliegt währungskursbedingt darunter.Stabile Ertrags- und FinanzlageIn den ersten drei Quartalen übertrifft das Konzern-EBIT den Vorjahreswertdeutlich. Die Nettofinanzposition ist unter Herausrechnung der erstmaligenAnwendung des IFRS 16-Standards (neue Leasing-Bilanzierung) stabil.Ausblick weiterhin positivAuftragseingang und Umsatz übertreffen in den ersten drei Quartalen dieVorjahreswerte deutlich. Das Unternehmen geht deshalb weiterhin davon aus, diefür das Jahr 2019 gesteckten Ziele in Auftragseingang, Umsatz und EBIT zuerreichen.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. DerKonzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenenVertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünfKontinenten vertreten. Rund 15.700 Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von mehrals 2,2 Mrd. EUR.Pressekontakt:Wilfried SauerTel + 49 6233 86-1140Wilfried.sauer@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell