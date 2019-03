KSB hat Weichen auf Wachstum gestellt - Währungseinflüsse verhindern höheren Anstieg

Finanztrends Video zu



Frankenthal (ots) - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat imGeschäftsjahr seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Der Auftragseingangist um 38,2 Mio. EUR auf 2.303,5 Mio. EUR und der Umsatz um 41,0 Mio.EUR auf 2.245,9 Mio. EUR gestiegen. Ohne Währungseinflüsse hätte dasWachstum mit einem Plus von 6 % bzw. 6,1 % deutlich höher und imRahmen der Erwartungen gelegen. Das Ergebnis (EBIT) lag mit 74,7 Mio.EUR deutlich unter dem des Vorjahres. Hier haben sich die bereits zumHalbjahr angekündigten Rückstellungen für ein Großprojekt inGroßbritannien sowie Sonderabschreibungen negativ auf das Ergebnisausgewirkt. Mit diesen Maßnahmen hat das UnternehmenImpairment-Risiken Rechnung getragen sowie auf die aktuellenpolitischen Rahmenbedingungen im Geschäft mit dem Iran reagiert.Ferner haben sich Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertreter aufeine Neuordnung der betrieblichen Altersversorgung geeinigt. Damitwird den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, zwischen laufenderRente und einer einmaligen Kapitalauszahlung zu wählen. Hierdurchwird die Bilanz entlastet und auch ein einmaliger operativerErgebniseffekt erzielt."Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungensind wir mit dem Geschäftsjahr zufrieden, denn ohne dieWährungseinflüsse hätten Auftragseingang und Umsatz unseren Prognosenentsprochen. Selbstverständlich sind wir vom wirtschaftlichenErgebnis enttäuscht. Mit den genannten Korrekturmaßnahmen sowie mitunserem eingeleiteten Struktur- und Wachstumsprogramm CLIMB 21 werdenwir die Weichen auf langfristiges profitables Wachstum stellen", sagtDr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, anlässlich derBilanzpressekonferenz.Alle Regionen haben zum Wachstum beigetragen. Mit zwei Drittelntrugen Asien und Europa den größten Teil dazu bei. Auch dieGesellschaften in Nordamerika haben sich gut entwickelt, währendSüdamerika aufgrund der Währungseinflüsse schwächer ausgefallen ist.Größtes Segment ist nach wie vor "Pumpen" mit einem Auftragseingangvon 1.506,2 Mio.EUR. Im Segment "Armaturen" betrug derAuftragseingang 355,6 Mio. Euro und im Segment "Service", das imGeschäftsjahr mit der Einführung der Marke KSB SupremeServ künftigdeutlich mehr Gewicht bekommen wird, betrug der Auftragseingang 441,7Mio. EUR.Die Steigerung ist vor allem auf das Geschäft in derVerarbeitenden Industrie, im Transport, in der Gebäudetechnik und inder Chemie und Petrochemie zurückzuführen.Wegen der zum Teil länger laufenden Bestellungen folgt der Umsatzdem Auftragseingang zeitlich verzögert. Auch zum Umsatzwachstum habenalle drei Segmente beigetragen.Im laufenden Geschäftsjahr 2019 will KSB in Auftragseingang undUmsatz weiter wachsen und strebt eine deutliche Ergebnisverbesserungan.Der Hauptversammlung wird eine Dividende von drei Euro proStammaktie und 3,38 EUR pro Vorzugsaktie vorgeschlagen und damit derErgebnisentwicklung Rechnung getragen.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen undArmaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist miteigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten undServicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Rund 15.700Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von mehr als 2,2 Mrd. EUR.Weitere Information finden Sie in unseremKSB-Online-Geschäftsbericht unterhttp://geschaeftsbericht2018.ksb.comPressekontakt:Wilfried SauerTel +49 6233 86-1140wilfried.sauer@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell