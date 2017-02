KSB vor gewaltigen Kurssprüngen?

Lieber Leser,

die KSB hat in den jüngsten Tagen Schlagzeilen gemacht. Ein Aufsichtsratmitglied wird das Unternehmen verlassen, nachdem für das Jahr 2016 schlechtere Geschäftszahlen angekündigt wurden. Der Umsatz ging um 6,9 % zurück, hatte die KSB kürzlich vermeldet. Nun verließ Dr. Stella A. Ahlers den Aufsichtsrat, sodass das Organ langsam ausdünnt.

Kaum Interesse auf Bankenseite

Trotz dieser Ereignisse blieb jetzt das Interesse auf der Bankenseite gering. Jedenfalls war die Zahl der Analysen und Berichte überschaubar. Lediglich ein Analyst gab eine Einschätzung ab und meint aktuell, die Aktie sein ein „Kauf“. Das geringe Interesse ist erstaunlich, da der Kurs zumindest aus technischer Sicht vor einer Entscheidungsschlacht steht.

Der gleitende Kursdurchschnitt ist in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen hart umkämpft. Das heißt, KSB könnte sich aus dieser Sicht in beide Richtungen entwickeln. Damit eröffnen sich sowohl für Bullen als auch für die Bären gute Aussichten bei einem Engagement in dieser Aktie bzw. bei einem Derivat, das von fallenden Kursen profitieren würde.

Dennoch: Auch der Handel blieb ausgesprochen dünn. Das kann nach Meinung von Beobachtern allerdings auch dazu führen, dass die Kurse stärker als zuletzt schwanken könnten. Wenige Kauf- oder Verkaufangebote reichen aus.

Insgesamt steht die Aktie von KSB nun vor einer Entscheidung. Die Situation bleibt offen.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

