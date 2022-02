KSB erhält mehr als 100-Millionen-Euro-Auftrag für Kraftwerkspumpen

Weitere Suchergebnisse zu "KSB":

Frankenthal (ots) -- Größter Auftrag der Unternehmensgeschichte- Acht Hauptkühlmittelpumpen des Typs RUV sind für ein Kernkraftwerk im Süden Chinas bestimmt.Einen Großauftrag - der größte in der Geschichte des Unternehmens - hat die KSB-Gruppe erhalten: Für mehr als 100 Millionen Euro produziert KSB zusammen mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SEC-KSB acht Hauptkühlmittelpumpen des Typs RUV für ein derzeit im Bau befindliches Kernkraftwerk im Süden Chinas. Substanzielle Teile davon werden am Stammsitz in Frankenthal hergestellt. Die Produktion wird fast vier Jahre in Anspruch nehmen. Zum Lieferumfang gehören auch Vor-Ort-Service, Werkzeuge, Transport- und Spezialgestelle, die den komplexen Einbau in den Kühlkreislauf des Reaktors ermöglichen.KSB ist als erstes Unternehmen für die bis dato vier modernsten, chinesischen Kernkraftwerkstypen CAP1400, CAP1000, Hualong One Süd und Hualong One Nord zertifiziert worden. China setzt bei seiner CO2-neutralen Energieerzeugung verstärkt auch auf Nuklearkraft, um die selbstgesteckten Klimaziele bis 2060 zu erreichen."Auch in Europa sind neue Kernkraftwerke vergleichbaren Typs geplant. Deshalb haben wir mit dem Auftrag für China hier eine exzellente Ausgangsposition", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. "Ich bin stolz, dass wir solche Spitzen- und Schlüsseltechnologien wie die RUV-Pumpe bei KSB in Frankenthal vorantreiben und über unseren Unternehmensverbund in die Welt exportieren.""Am Stammsitz Frankenthal entwickeln und produzieren unsere Mitarbeiter mit den Pumpeneinschüben wesentliche Kernkomponenten, die dann bei unserem Joint Venture SEC-KSB in Shanghai zu Aggregaten komplettiert werden. An beiden Standorten sichert dieser Großauftrag über mehrere Jahre eine hohe Auslastung", unterstreicht Dr. Stephan Bross, der in der KSB-Geschäftsleitung für Technologie verantwortlich ist.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf allen Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2021 mit rund 15.800 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,3 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Wilfried SauerTel + 49 6233 86-1140Wilfried.sauer@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell