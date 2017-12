KSB: Steht die Trendwende bevor?

Liebe Leser,

nach einem enttäuschenden Jahr 2016 deutet sich jetzt eine Trendwende an. Im 1. Quartal steigerte KSB den Umsatz um 3,2% und den Auftragseingang um 15,4% auf 603,4 Mio €. Entsprechend lag die Book-to-Bill-Ratio bei guten 1,15. Alle Sparten haben zur positiven Entwicklung beigetragen. Chemie- und Petrochemie, Energieversorger, Bergbau sowie Wasser- und Abwasserwirtschaft bestellten wieder mehr Pumpen und Armaturen. Auch im Servicegeschäft ging es kräftig nach oben.

Für die Aktionäre ändert sich nichts

Dagegen lässt die Erholung der Öl- und Gasindustrie noch auf sich warten. Lediglich im Iran bieten sich Auftragschancen. Zur Ergebnisentwicklung hat sich das Management nicht konkret geäußert, sprach aber von einem kräftigen Anstieg. Dazu beigetragen haben vor allem die Maßnahmen des laufenden Programms zur Verbesserung der Effizienz, die bis Ende 2018 eine Reduktion der Material-,Personal- und Sachkosten um insgesamt 200 Mio € vorsehen. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Das Management erwartet zwar nur einen Umsatz auf Vorjahresniveau, Auftragseingang und Vorsteuerergebnis sollen aber deutlich steigen. Die Nettofinanzposition sieht der Konzern am Jahresende bei 240 bis 260 Mio €. 2016 waren es 259,5 Mio €. Auf der Hauptversammlung am 10. Mai wurde der Rechtsformwechsel in eine SE & Co. KGaA beschlossen. Für die Aktionäre ändert sich nichts. Geleitet wird der Konzern jetzt vom Verwaltungsrat der KSB Management SE.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.