KSB: Langfristig sieht das nicht gut aus!

Die KSB-Aktie verzeichnete in den letzten Monaten massive Kursverluste. Am 20. Februar konnte der Kurs noch einmal auf 320,00 Euro vordringen und damit das im Dezember ausgebildete Hoch erreichen. Danach geriet die Aktie in den Abwärtsstrudel des Corona-Shutdowns. Er ließ den Kurs bis zum 23. März auf ein Tief bei 183,50 Euro zurückfallen.

Seitdem wird die Abwärtsbewegung konsolidiert. Sehr ermutigend



