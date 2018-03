KSB Konzern mit kräftigem Ergebnisplus

Frankenthal (ots) - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hatsein Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen. Dabei verbessertedas Unternehmen sein Konzernergebnis vor Ertragsteuern um knapp 40Prozent (29,6 Mio. EUR) auf 104,2 Mio. EUR. Gleichzeitig erhöhte KSBdie Nettofinanzposition auf 288,0 Mio. EUR (Vorjahr 259,5 Mio. EUR),was finanziellen Spielraum auch für Zukunftsinvestitionen gewährt.Diese verbinden sich vor allem mit der digitalen Transformation, beider sich das Unternehmen branchenweit in einer Führungspositionsieht. Sie soll KSB den Weg zu neuen Geschäftsmodellen öffnen, wieDr. Stephan Timmermann, Geschäftsführender Direktor und Sprecher derGeschäftsleitung, auf der Bilanzpressekonferenz ausführte.Mit den aktuellen Produkten und Dienstleistungen hat KSB seinenAuftragseingang im abgelaufenen Jahr um 5,0 Prozent auf 2.265,3 Mio.EUR. erhöht. Diese Ausweitung ist vor allem auf die positiveGeschäftsentwicklung in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, in derIndustrie sowie im Bergbau zurückzuführen. Wichtigste Absatzregionblieb Europa; zugleich markierte in der Region Asien / Pazifik diemit 13,8 Prozent höchste Steigerungsrate den für KSB zurzeitwichtigsten Wachstumsmarkt.Wegen einer Reihe von Großaufträgen, die erst in den Folgejahrenzur Auslieferung kommen werden, folgt der Umsatz dem Auftragseingangzeitversetzt. Das Umsatzvolumen erhöhte sich daher 2017vergleichsweise geringer um 1,8 Prozent auf 2.205,0 Mio. EUR.Für 2018 hat die Unternehmensführung eine weitere Steigerung vonAuftragseingang, Umsatz und Ergebnis in Aussicht gestellt. DasWachstum des Auftragseingangs werde sich dabei wesentlich auf denAusbau des Geschäfts mit Standardprodukten, Serviceleistungen undErsatzteilen stützen. Allerdings rechnet KSB auch damit, an neuenGroßprojekten mitzuwirken und dafür unter anderem auftragsspezifischkonstruierte Pumpen bereitzustellen.Die Muttergesellschaft des KSB Konzerns firmiert seit 17. Januar2018 als KSB SE & Co. KGaA (vormals KSB Aktiengesellschaft). Sie wirdseither von einer Managementgesellschaft (KSB Management SE) mit vierGeschäftsführenden Direktoren und einem aus fünf Personen bestehendenVerwaltungsrat geleitet.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen undArmaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist miteigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten undServicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Rund 15.400Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von mehr als 2,2 Mrd. EUR.Weitere Information finden Sie in unseremKSB-Online-Geschäftsbericht unterhttp://geschaeftsbericht2017.ksb.comPressekontakt:Ullrich BingenheimerTel +49 6233 86-2138ullrich.bingenheimer@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell