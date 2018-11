KSB Konzern: Steigender Auftragseingang trotz gegenläufiger Währungseffekte (FOTO)

Frankenthal (ots) -Neue Handelshemmnisse und politische Konflikte haben diewirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den ersten neun Monaten desJahres erschwert und den ökonomischen Aufschwung leicht eingebremst.Hinzu kommt die hohe Schuldenlast mehrerer Schwellen- undEntwicklungsländer, welche das Investitionsvolumen begrenzt und diejeweiligen nationalen Währungen unter Druck setzt. Dies gilt auch fürStaaten, in denen KSB eine starke Marktposition hat wie Indien undPakistan, Brasilien und Argentinien.In dem für KSB-Produkte wichtigsten Markt Industrie blieb dieNachfrage bis September auf hohem Niveau. Anbieter vonIndustriegütern profitierten zunehmend von einer Erholung des Öl- undGasmarktes einschließlich der verarbeitenden Produktionsbereiche. ImBergbau besserte sich die Auftragslage dank neuer Projekte; dieBauwirtschaft entwickelte sich weiterhin positiv. Die Nachfrage ausder Wasser- und Abwasserwirtschaft blieb hingegen hinter der desVorjahres zurück, insbesondere da mehrere Schwellenländer den Ausbauihrer Infrastruktur nicht in gleichem Tempo fortsetzten. Unverändertschwierig war die Lage der Energiewirtschaft, die im Kraftwerkssektorentsprechend zurückhaltend investierte.KSB Konzern 01-09/2018 01-09/2017 VeränderungAuftragseingang Mio. EUR 1.775,1 1.717,0 + 3,4 %Umsatzerlöse Mio. EUR 1.634,5 1.624,3 + 0,6 %Belegschaft (30.09.) 15.701 15.539 + 1,0 %Auftragseingang und UmsatzDer Auftragseingang des Konzerns ist bis September gegenüber denersten neun Monaten des Vorjahres um 58,1 Mio. EUR auf 1.775,1 Mio.EUR gestiegen. Diese Erhöhung um 3,4 % stützte sich auf vermehrteAufträge der Industrie, der Bauwirtschaft und des Bergbaus. OhneBerücksichtigung der Währungseffekte (Auftragswerte in nationalenWährungen) wäre dieser Zuwachs um 79,3 Mio. EUR höher ausgefallen.Dies hätte insgesamt einem Anstieg des Auftragseingangs in Höhe von8,0 % entsprochen.Der verstärkte Auftragseingang hing in erster Linie mit einerZunahme der Bestellungen von Pumpen zusammen. Diese Order betrafensowohl Standardprodukte wie auch auftragsspezifisch gefertigteAggregate, die in der Regel für größere Kundenprojekte zum Einsatzkommen. Gleichzeitig sind die Aufträge für Armaturen moderatgestiegen. Sie haben nominal einen leichten Rückgang im SegmentService ausgeglichen, der durch die aktuell schwierige Situation imMittleren Osten bedingt war.Insgesamt hat sich die Auftragslage der Gesellschaften in Asien /Pazifik und Europa - anders als in der Region Mittlerer Osten /Afrika - signifikant verbessert. Die Gesellschaften in Amerikaerreichten in Summe einen Auftragseingang knapp über demVorjahresniveau. In dieser Region beeinträchtigte vor allem dieSchwäche des brasilianischen Real und des argentinischen Peso die inEuro verbuchten Auftragswerte.Der Konzernumsatz übertraf mit einem Zuwachs um 10,2 Mio. EUR auf1.634,5 Mio. EUR knapp das Vorjahresniveau (+ 0,6 %). OhneWährungseffekte (in Höhe von 69,6 Mio. EUR) wäre ein Zuwachs um 4,9 %zu verzeichnen gewesen. Die Gesellschaften in Asien / Pazifik undAmerika konnten ihr Geschäft auch in Euro gemessen deutlichausweiten. Herausragend waren dabei die Zuwächse der US-Tochter GIWIndustries Inc. sowie der Gesellschaften in Indien und China.Der Umsatz mit Armaturen und Serviceleistungen verzeichnete trotzder Währungseffekte jeweils ein leichtes Plus, wohingegen derPumpenumsatz wieder das Vorjahresniveau erreichte.Veränderung der MitarbeiterzahlenDie Zahl der KSB-Beschäftigten im Konzern erhöhte sich in denvergangenen zwölf Monaten um 162 auf 15.701 (Stichtag 30. September2018). Dieser Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Verstärkungunserer Mannschaften in Indien sowie in den USA. Dort wirkte sichneben einem Personalaufbau bei dem stark wachsendenFeststoffpumpen-Hersteller GIW Industries Inc. in Georgia auch dieKonsolidierung eines neu erworbenen US-Serviceunternehmens inMichigan, der KSB Dubric, Inc., aus.Ertrags- und FinanzlageIn den ersten drei Quartalen lag das Konzernergebnis vorFinanzergebnis (EBIT) gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraumerheblich zurück. Dies entspricht unserer am 13. August 2018angepassten Jahresprognose. Wesentliche Einflussfaktoren waren dieerschwerten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, negativeWährungseffekte sowie die Vorsorge für ein Altprojekt inGroßbritannien, über das wir am 2. Mai 2018 informiert haben.Der Saldo aus verzinslichen Geldwerten und Finanzschulden, dieNettofinanzposition, lag am 30. September unterhalb des Wertes am31. Dezember 2017 in Höhe von knapp 288 Mio. EUR.AusblickAn unserer revidierten Prognose für das laufende Geschäftsjahr,wie im Halbjahresfinanzbericht ausgeführt, halten wir fest. ImAuftragseingang gehen wir somit, trotz negativer Währungseffekteweiter von einer spürbaren Steigerung aus, die wesentlich vonPumpenbestellungen geprägt sein wird. Der Zuwachs im Auftragseingangwird sich wegen des Anteils von Projektaufträgen mit längererLieferzeit nicht unmittelbar im Umsatz abbilden. Dieser wirdgegenüber dem Vorjahr aufgrund der nachteiligen Währungseinflüsse nurmoderat steigen. Das Konzernergebnis vor Finanzergebnis (EBIT) wirdwegen dieser Währungseffekte sowie der weltwirtschaftlichen Risikenund der erwähnten Vorsorge für ein Projekt in UK voraussichtlicherheblich unter dem des Vorjahres liegen.Die Risiken für unser Geschäft sind durch die politischenSpannungen, neu entstehende Handelsbarrieren sowie erschwerteGeschäftsbeziehungen im Mittleren Osten leicht erhöht. Dem stehenverbesserte Chancen im Servicegeschäft gegenüber, das wir globalausbauen und das ab 2019 stark wachsen soll.Bei der Nettofinanzposition rechnen wir, wie imHalbjahresfinanzbericht beschrieben, zum Jahresende mit einem Wertunter dem des Vorjahres.