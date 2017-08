KSB Konzern: Kräftige Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr / Starkes Auftragswachstum außerhalb Europas / Umsatzverbesserung und Kostensenkungen verdoppeln Konzernergebnis

Frankenthal (ots) - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat inden ersten sechs Monaten sowohl Auftragseingang als auch Umsatzgesteigert. Zugleich konnte das Unternehmen sein Konzernergebnis vorErtragsteuern (EBT) gegenüber der Vorjahresperiode mehr alsverdoppeln. Dies teilt das Unternehmen in seinem heuteveröffentlichten Halbjahresbericht mit.Die Erhöhung des Auftragseingangs um 7,6 % auf 1.182,0 Mio. EURstützte sich in den ersten sechs Monaten vor allem auf eine guteEntwicklung in den außereuropäischen Gesellschaften. In den RegionenAsien / Pazifik, Amerika und Mittlerer Osten / Afrika erreichten dieAuftragszuwächse jeweils zweistellige Prozenthöhen. Lediglich dieUnternehmen in Europa blieben in Summe unter dem Vorjahresniveau,trotz eines stabilen Bestelleingangs in der KSB AG.Wegen des in den Vorjahren schwächeren Projektgeschäfts zeigt derUmsatz des Konzerns nicht die gleiche Dynamik. Er stieg in den erstensechs Monaten moderat um 2,7 % auf 1.093,3 Mio. EUR. Hierverzeichneten die Konzerngesellschaften in den Regionen Asien /Pazifik und Mittlerer Osten / Afrika die stärksten Zuwächse.Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) übertraf mit 52,7 Mio. EURden Vorjahreswert von 24,7 Mio. EUR um mehr als das Doppelte.Entsprechend stieg die Umsatzrendite im ersten Halbjahr 2017 auf 4,8% (Vorjahr 2,3 %).Die Zahl der Mitarbeiter hat sich weltweit auf 15.512 verringert.Zum 30. Juni 2017 waren daher 465 Mitarbeiter weniger im Konzernbeschäftigt als zum vergleichbaren Vorjahresstichtag. Dies isthauptsächlich die Folge des 2016 begonnenenEffizienzsteigerungsprogramms, das bis 2018 auch auf eineVerringerung von Personalkosten zielt. Hierzu bietet das Unternehmenunter anderem Altersteilzeitprogramme und Vorruhestandsregelungen an.Für die aktuelle Geschäftsperiode erwartet das Unternehmenunverändert eine gegenüber 2016 deutliche Verbesserung desAuftragseingangs, während sich die Umsatzplanung am Vorjahresniveauorientiert. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) soll, wieangekündigt, erheblich über dem Wert für 2016 liegen.Das Unternehmen KSB:KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen undArmaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist miteigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten undServicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Rund 15.500Mitarbeiter erzielen einen Jahresumsatz von annähernd 2,2 Mrd. EUR.Den kompletten Bericht lesen Sie unter http://ots.de/vW1ww.Pressekontakt:Ullrich BingenheimerTel +49 6233 86-2138ullrich.bingenheimer@ksb.comOriginal-Content von: KSB Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell